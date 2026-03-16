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Regno Unito: è Sue Young la nuova Executive Director of Operations della Gambling Commission

Young entra nell’Autorità di regolazione del gioco provenendo da HM Revenue & Customs, dove ricopriva il ruolo di Director of Debt Management. Nel corso della sua carriera ha maturato una

16 Marzo 2026

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Young entra nell’Autorità di regolazione del gioco provenendo da HM Revenue & Customs, dove ricopriva il ruolo di Director of Debt Management. Nel corso della sua carriera ha maturato una vasta esperienza di leadership nel settore pubblico, ricoprendo incarichi di alto livello presso l’Home Office, tra cui nella Border Force, presso l’HM Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services e nel Department of Health and Social Care.

Nel nuovo incarico di Executive Director of Operations, Sue Young guiderà diverse funzioni operative della Commissione, mentre l’Autorità prosegue il proprio lavoro di regolazione per rendere il gioco più sicuro, equo e libero da attività criminali.

Sarah Gardner, Acting Chief Executive della Gambling Commission, ha dichiarato:
«Sono lieta di dare il benvenuto a Sue alla Gambling Commission. C’è un grande lavoro in corso all’interno dei nostri team operativi, in particolare nel contrasto al mercato illegale e nel garantire risultati regolatori efficaci. Sue porta con sé una grande esperienza nella leadership operativa e non vedo l’ora di lavorare con lei».

La stessa Sue Young ha commentato:
«Sono entusiasta di entrare a far parte della Gambling Commission e di conoscere un nuovo settore. La Commissione svolge un ruolo importante nella tutela dei consumatori e nel garantire che il gioco si svolga in modo equo e sicuro. Non vedo l’ora di contribuire allo sviluppo del lavoro già avviato all’interno dell’organizzazione».

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