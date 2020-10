Regno Unito. È probabile che il Regno Unito limiti l’uso di celebrità negli annunci di giochi d’azzardo

In Regno Unito, probabilmente verrà disposto un divieto per gli operatori di gioco d’azzardo di inserire nelle pubblicità celebrità, star dello sport e influencer dei social media. La proposta è inclusa in una nuova consultazione lanciata dal Committee of Advertising Practice (CAP), l’organismo responsabile della definizione del codice del Regno Unito per la pubblicità e ha lo scopo di reprimere gli annunci di giochi a distanza che attirano i minori di 18 anni.

La PAC ha affermato che il cambiamento avrebbe un impatto importante sugli annunci che utilizzano sportivi e celebrità, comprese le star dei reality e gli influencer dei social media. Gli annunci con celebrità che non hanno una risonanza significativa tra il pubblico più giovane, come le apparizioni di Ray Winstone negli annunci di Bet365, potrebbero sfuggire al divieto, ma le pubblicità di giochi d’azzardo con artisti del calibro di José Mourinho, Michael Owen e Harry Redknapp potrebbero essere bandite. La PAC ha chiarito: “Ad esempio, la presenza del capitano del calcio inglese in una pubblicità di giochi a distanza sarebbe vietata in base a questa nuova regola.

Le proposte arrivano dopo che uno studio commissionato da GambleAware ha scoperto che le pubblicità di giochi d’azzardo hanno avuto un impatto maggiore sui minori di 18 anni di quanto si credesse in precedenza. La PAC ha affermato che non c’erano prove per giustificare un divieto totale della pubblicità del gioco d’azzardo e ha rifiutato le chiamate di GambleAware per implementare restrizioni più rigide sui media in cui possono apparire gli annunci.

Il direttore della PAC, Shahriar Coupal, ha dichiarato: “La consultazione propone un rafforzamento delle nostre regole e linee guida che ci aiuteranno nel nostro lavoro in corso per impedire che bambini, giovani e altre persone vulnerabili vengano danneggiate o sfruttate dalla pubblicità del gioco d’azzardo. Risponde a una preziosa ricerca commissionata da GambleAware che ha evidenziato come gli annunci di giochi a distanza abbiano più potenzialità di quanto si pensasse in precedenza nell’avere un impatto negativo su questi segmenti di pubblico: è qualcosa che prendiamo molto sul serio e che intendiamo affrontare”.

