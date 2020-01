Regno Unito. Divieto all’uso della carte di credito per giocare online: arrivano i chiarimenti della GC, vietati anche i pagamenti tramite Paypal

La Commissione responsabile nel Regno Unito per il gioco d’azzardo ha recentemente annunciato che vieterà l’uso di carte di credito per tutte le forme di gioco d’azzardo remoto e per le scommesse online, e che gli operatori online dovranno partecipare a GAMSTOP, un sistema di autoesclusione multi-operatore a partire dal 31 marzo.

Per dare maggiori risposte agli operatori su questa discussa scelta, la Gambling Commission oggi è tornata sulla questione.

“Il divieto di accettare pagamenti con carta di credito per la partecipazione alla lotteria – ha spiegato – si applica a tutte le licenze della lotteria per società remote; alle licenze di lotteria accessorie remote e alle licenze ELM remote.

In pratica, ciò significa che gli operatori della lotteria con una di queste licenze non saranno più in grado di accettare pagamenti con carta di credito con metodi remoti. Questi includono, ad esempio:

pagamenti online (ad es. tramite sito Web o un’app)

pagamento per telefono

pagamento via email

pagamento tramite messaggio di testo

pagamento inviato via fax.

Il divieto entrerà in vigore il 14 aprile. Dopo questa data, i clienti dovranno pagare con mezzi alternativi se vorranno giocare alle lotterie anche se si tratta di abbonamenti.

Le lotterie di società non remote e le licenze ELM non remote non saranno tuttavia soggette al divieto.

Ciò significa che i possessori di licenze di lotteria fisiche possono continuare ad accettare pagamenti con carta di credito con metodi non remoti, tra cui ad esempio nei casi in cui il pagamento viene effettuato faccia a faccia, nei punti vendita o porta a porta, nei casi in cui il pagamento viene inviato per posta (ad es. i dettagli della carta vengono inviati all’operatore per posta).

Il divieto si applicherà anche ai pagamenti con carta di credito effettuati tramite e-wallet come PayPal, ad esempio. Comprendiamo che i principali fornitori di portafogli saranno in grado di attuare misure per prevenire i pagamenti con carta di credito per il gioco d’azzardo.

Tuttavia, gli operatori saranno responsabili dell’accettazione dei pagamenti solo tramite un portafoglio elettronico in cui l’operatore sia certo che il fornitore del portafoglio elettronico impedirà i pagamenti delle scommesse con carta di credito a partire dal 14 aprile.

Infine, arrivano i chiarimenti in merito all’obbligo di partecipazione a GamStop. Gli unici operatori della lotteria che devono partecipare a GAMSTOP sono quelli che offrono giochi a vincita istantanea online. I giochi a vincita istantanea online (IWG) sono giochi offerti attraverso un sito Web in cui è necessario che il cliente disponga di un account con l’operatore per giocare. I clienti giocano a questi giochi online, con risultati confermati all’istante e non vi è alcun gratta e vinci fisico inviato al cliente.

Al contrario, i giochi gratta e vinci sono biglietti fisici e possono essere acquistati presso un rivenditore, enti di beneficenza, ecc. da remoto (per telefono o tramite un negozio online, dove i biglietti vengono quindi inviati al giocatore) o di persona.

Solo gli operatori che offrono IWG online devono partecipare a GAMSTOP. La vendita di biglietti fisici tramite mezzi remoti non è soggetta all’obbligo.

PressGiochi