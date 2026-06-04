Regno Unito: dall’11 giugno controlli con l’IA sulla pubblicità al gioco per tutelare i minori

La Gambling Commission del Regno Unito ha informato gli operatori che sta per essere avviato un nuovo controllo di conformità relativo al content marketing. Oggi il Committee of Advertising Practice

La Gambling Commission del Regno Unito ha informato gli operatori che sta per essere avviato un nuovo controllo di conformità relativo al content marketing.

Oggi il Committee of Advertising Practice (CAP) ha pubblicato un avviso di applicazione delle norme (enforcement notice) rivolto a tutte le aziende del settore del gioco d’azzardo. È stabilito che nessun contenuto di marketing abbia un forte richiamo per i minori di 18 anni.

A partire dall’11 giugno, l’attività di verifica impiegherà un sistema di monitoraggio attivo delle pubblicità basato sull’intelligenza artificiale (AI-based Active Ad Monitoring System) e coinvolgerà collaborazioni con le piattaforme di social media.

La Commissione mette in guardia gli operatori: “Se individueremo pubblicità che violano le regole, vi richiederemo di modificarle o rimuoverle immediatamente e, in caso di mancata conformità, applicheremo sanzioni che potranno includere la segnalazione alla piattaforma che ospita l’annuncio e/o alla Gambling Commission.”

Si ricorda agli operatori che tutta la pubblicità, compresi i post sui social media rivolti ai consumatori, deve essere socialmente responsabile e conforme ai codici pubblicitari emanati dal Committee of Advertising Practice (CAP) e dal Broadcast Committee of Advertising Practice (BCAP).

Queste norme sono progettate per garantire che le comunicazioni di marketing relative ai prodotti di gioco d’azzardo siano socialmente responsabili, con particolare attenzione alla necessità di proteggere i bambini, i giovani di età inferiore ai 18 anni e altre persone vulnerabili da danni o sfruttamento derivanti dalla pubblicità che presenta o promuove il gioco d’azzardo.

La Gambling Commission collabora strettamente con la Advertising Standards Authority (ASA) e, se un operatore del settore viene ritenuto responsabile di violazioni gravi o ripetute delle norme, la Commissione può adottare misure severe, comprese sanzioni pecuniarie.

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