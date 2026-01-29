Newsletter

29 Gennaio 2026 - 18:08

Regno Unito: dal 29 luglio 2026 nuove regole sulla rimozione delle slot non conformi dalle sale gioco

La Gambling Commission del Regno Unito ha annunciato che stanno per essere introdotte nuove norme volte a garantire la rimozione rapida ed efficace dalle sedi operative delle macchine da gioco

29 Gennaio 2026

La Gambling Commission del Regno Unito ha annunciato che stanno per essere introdotte nuove norme volte a garantire la rimozione rapida ed efficace dalle sedi operative delle macchine da gioco non conformi.

Tutti gli operatori terrestri sono già tenuti a rispettare il Gambling Act 2005 e ad assicurare che le macchine messe a disposizione dei consumatori siano conformi alla normativa.

A partire dal 29 luglio 2026, però, dovranno anche rimuovere immediatamente qualsiasi macchina qualora la Commissione li informi che la produzione, la fornitura, l’installazione, l’adattamento, la manutenzione o la riparazione non sono stati effettuati sulla base di una licenza tecnica per macchine da gioco, oppure non rispettano gli standard applicabili.

L’obiettivo della modifica è semplificare le procedure e garantire che le macchine non conformi vengano eliminate tempestivamente dai locali, a beneficio sia dei consumatori sia degli operatori.

L’annuncio odierno rientra nella risposta della Commissione alla terza consultazione dedicata all’attuazione delle proposte contenute nel Libro Bianco della Revisione del Gambling Act 2023 High stakes: gambling reform for the digital age.

 

PressGiochi

Regno Unito: dal 29 luglio 2026 nuove regole sulla rimozione delle slot non conformi dalle sale gioco

PressGiochi

