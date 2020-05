Regno Unito. Dal 15 giugno riaprono i centri scommesse

I centri scommesse dovrebbero essere in grado di riaprire da metà giugno secondo i piani annunciati dal Primo Ministro britannico, Boris Johnson, che ha annunciato la riapertura prevista per il 15 giugno, tre settimane prima del previsto e solo a condizione che vengano fatti continui progressi nel limitare la diffusione di COVID-19. Nel frattempo, il giornale Racing Post riprenderà a stampare dal prossimo lunedì in coincidenza con la ripresa delle corse dei cavalli britanniche. Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno stabilito le misure di blocco e pertanto la data annunciata da Johnson si applica solo in Inghilterra. I centri saranno tenuti ad attuare misure di distanziamento sociale e, dove applicabili, schermate per separare i clienti, frequenti lavaggi delle mani e pulizia delle superfici che vengono toccate regolarmente come i terminali di scommesse.

Un portavoce del Betting and Gaming Council del Regno Unito ha dichiarato: “Con il ritorno delle corse, accogliamo positivamente la riapertura dei centri scommesse in tutto da15 giugno. I nostri membri stanno lavorando duramente per preparare i negozi alla riapertura e garantire un ambiente sicuro per i clienti con misure di allontanamento sociale e di igiene. I bookmakers impiegano quasi 50.000 dipendenti che lavorano duramente, che hanno tutti contribuito allo sforzo nazionale nel combattere la diffusione della pandemia e ora non vediamo l’ora di offrire ai clienti la migliore esperienza possibile”. In una dichiarazione di GVC Holdings, proprietari di Ladbrokes Coral, ha dichiarato: “Siamo preparati ad aprire alcuni dei nostri negozi a giugno e seguiremo la guida anti COVID-19”.

PressGiochi