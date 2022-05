Regno Unito: da settembre nuove regole per tutelare i giocatori d’azzardo a rischio

La Commissione per il gioco d’azzardo del Regno Unito ha introdotto nuove regole che assicurano che le aziende di gioco d’azzardo online facciano di più per identificare e agire per

La Commissione per il gioco d’azzardo del Regno Unito ha introdotto nuove regole che assicurano che le aziende di gioco d’azzardo online facciano di più per identificare e agire per proteggere i consumatori a rischio di danni.

Le nuove regole, che entreranno in vigore il 12 settembre 2022, sono più forti e prescrittive, obbligando gli operatori a:

monitorare una gamma specifica di indicatori, come minimo, per identificare i danni del gioco

segnalare gli indicatori di danno e agire in modo tempestivo

implementare processi automatizzati

prevenire la commercializzazione e l’assunzione di nuovi bonus per i clienti a rischio

valutare le loro interazioni e assicurarsi che interagiscano con i consumatori almeno a livello di gioco problematico per l’attività in questione

mettere in evidenza la valutazione dell’interazione con i clienti alla Gambling Commission durante il lavoro di routine

rispettare questi requisiti in ogni momento, ciò include garantire la conformità dei fornitori di terze parti.

Nuove linee guida, di cui gli operatori sono tenuti a tenere conto, saranno pubblicate a giugno per aiutarli a comprendere e rispettare i requisiti.

L’amministratore delegato della Commissione per il gioco d’azzardo, Andrew Rhodes, ha dichiarato: “Di volta in volta scopriamo che alcuni operatori non stanno ancora facendo abbastanza per prevenire i danni del gioco. Queste nuove regole, sviluppate a seguito di un’ampia consultazione, rendono ancora più esplicite le nostre aspettative. Ci aspettiamo che gli operatori identifichino e affrontino i danni del gioco d’azzardo con un’azione rapida, proporzionata ed efficace e non esiteremo a intraprendere azioni dure contro gli operatori che non lo faranno”.

PressGiochi