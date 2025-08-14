Regno Unito, cresce il gioco online: slot ai massimi storici, calano le scommesse in agenzia

14 Agosto 2025 - 12:40
La Gambling Commission ha pubblicato nuovi dati sul comportamento di gioco in Gran Bretagna, relativi al periodo da marzo 2020 a giugno 2025 e basati sulle informazioni fornite dagli operatori online e terrestri, con particolare riferimento alle agenzie di scommesse presenti sulle high street britanniche.
Il focus dell’aggiornamento riguarda il confronto tra il primo trimestre dell’esercizio finanziario 2025-2026 (aprile-giugno 2025) e lo stesso periodo dell’anno precedente, evidenziando gli effetti delle recenti misure introdotte sul mercato, tra cui il limite massimo di puntata per le slot online: dal 9 aprile 2025 è fissato a 5 sterline per tutti gli adulti, mentre dal 21 maggio scende a 2 sterline per i giocatori tra 18 e 24 anni.
Nel trimestre, il Gross Gambling Yield (GGY) complessivo dell’online ha raggiunto 1,49 miliardi di sterline, in aumento del 2% su base annua. Il numero totale di giocate e spin è cresciuto del 6% a 26,1 miliardi, mentre gli account attivi medi mensili sono calati del 10% a 12,7 milioni.
Il betting su eventi reali online ha segnato un calo del GGY del 9% (570 milioni di sterline) e del 7% nel numero di scommesse, con un -16% negli account attivi medi mensili.
Le slot online hanno invece registrato una performance record: GGY a 745 milioni di sterline (+14%), numero di spin in aumento dell’8% a 24,4 miliardi e account attivi medi mensili stabili a 4,4 milioni. Sia il GGY che il volume di spin rappresentano nuovi massimi per questa serie di dati.
Il numero di sessioni di slot online superiori a un’ora è sceso del 9% a 8,8 milioni, con una durata media in calo di un minuto (16 minuti). Circa il 5% delle sessioni ha superato i 60 minuti, contro il 6% del primo trimestre 2024-2025. La Commissione segnala che alcune modifiche metodologiche adottate da operatori hanno inciso sui dati relativi alla durata delle sessioni.
Per quanto riguarda il gioco in agenzia, il GGY dei betting premises è diminuito del 5% a 552 milioni di sterline, con un calo del 3% nel numero totale di giocate e spin (3,2 miliardi).
La Gambling Commission ricorda che questi dati non sono direttamente confrontabili con il dataset ufficiale delle statistiche di settore, poiché possono includere o escludere elementi come bonus e free bet e non coprono il 100% del mercato.
