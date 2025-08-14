Regno Unito, cresce il gioco online: slot ai massimi storici, calano le scommesse in agenzia

La Gambling Commission ha pubblicato nuovi dati sul comportamento di gioco in Gran Bretagna, relativi al periodo da marzo 2020 a giugno 2025 e basati sulle informazioni fornite dagli operatori

La Gambling Commission ha pubblicato nuovi dati sul comportamento di gioco in Gran Bretagna, relativi al periodo da marzo 2020 a giugno 2025 e basati sulle informazioni fornite dagli operatori online e terrestri, con particolare riferimento alle agenzie di scommesse presenti sulle high street britanniche.

Il focus dell’aggiornamento riguarda il confronto tra il primo trimestre dell’esercizio finanziario 2025-2026 (aprile-giugno 2025) e lo stesso periodo dell’anno precedente, evidenziando gli effetti delle recenti misure introdotte sul mercato, tra cui il limite massimo di puntata per le slot online: dal 9 aprile 2025 è fissato a 5 sterline per tutti gli adulti, mentre dal 21 maggio scende a 2 sterline per i giocatori tra 18 e 24 anni.

Crescita dell’online, picco storico per le slot

Nel trimestre, il Gross Gambling Yield (GGY) complessivo dell’online ha raggiunto 1,49 miliardi di sterline, in aumento del 2% su base annua. Il numero totale di giocate e spin è cresciuto del 6% a 26,1 miliardi, mentre gli account attivi medi mensili sono calati del 10% a 12,7 milioni.

Il betting su eventi reali online ha segnato un calo del GGY del 9% (570 milioni di sterline) e del 7% nel numero di scommesse, con un -16% negli account attivi medi mensili.

Le slot online hanno invece registrato una performance record: GGY a 745 milioni di sterline (+14%), numero di spin in aumento dell’8% a 24,4 miliardi e account attivi medi mensili stabili a 4,4 milioni. Sia il GGY che il volume di spin rappresentano nuovi massimi per questa serie di dati.

Il numero di sessioni di slot online superiori a un’ora è sceso del 9% a 8,8 milioni, con una durata media in calo di un minuto (16 minuti). Circa il 5% delle sessioni ha superato i 60 minuti, contro il 6% del primo trimestre 2024-2025. La Commissione segnala che alcune modifiche metodologiche adottate da operatori hanno inciso sui dati relativi alla durata delle sessioni.

Calo delle puntate nelle scommesse in agenzia

Per quanto riguarda il gioco in agenzia, il GGY dei betting premises è diminuito del 5% a 552 milioni di sterline, con un calo del 3% nel numero totale di giocate e spin (3,2 miliardi).

La Gambling Commission ricorda che questi dati non sono direttamente confrontabili con il dataset ufficiale delle statistiche di settore, poiché possono includere o escludere elementi come bonus e free bet e non coprono il 100% del mercato.

Pressgiochi