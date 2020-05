Regno Unito. Continuano le indagini della Gambling Commission sul caso che coinvolge il PTES

La Gambling Commission ha pubblicato oggi i risultati di un’indagine su PT Entertainment Services (PTES), in cui ha rilevato guasti del sistema relativo alla protezione dei giocatori. Nel marzo 2019 il regolatore ha avviato un’indagine dopo essere stato contattato dalla famiglia di un ragazzo che si è tragicamente ucciso nell’aprile 2017 all’età di 25 anni. Sebbene il PTES abbia rinunciato alla licenza durante l’inchiesta, la Commissione ha deciso che era nell’interesse pubblico completare l’indagine e pubblicare i risultati. L’indagine della Commissione ha identificato gravi carenze sistematiche nel modo in cui il PTES ha gestito i processi di responsabilità sociale e antiriciclaggio. In relazione al giovane in questione, la Commissione ha concluso che l’operatore non ha effettuato alcuna interazione responsabile con i clienti del gioco d’azzardo, sebbene fosse a conoscenza del fatto che molte delle transazioni con carte di debito erano state rifiutate. PTES gli ha anche fornito lo status di VIP senza verificare che potesse permettersi di spendere le somme di denaro con cui stava giocando. Se la licenza non fosse stata ritirata, la Commissione avrebbe imposto una sanzione pecuniaria di 3,5 milioni di sterline e valutato se fossero appropriate altre sanzioni. La Commissione continua a indagare sul ruolo svolto dal personale del PTES che detengono ancora licenze.

Neil McArthur, Amministratore delegato della Commissione, ha dichiarato: “Questo è un caso tragico che è emerso a seguito della chiamata ricevuta dalla famiglia del giovane che, purtroppo, si è tolto la vita. Voglio ringraziarli per il loro coraggio nel portare il caso alla luce e siamo grati per il modo in cui hanno lavorato con noi in circostanze così terribili. Sebbene a PTES sia stata revocata la licenza, abbiamo deciso di completare le nostre indagini e pubblicare i risultati, poiché le lezioni tratte da questo tragico caso devono essere apprese da tutti gli operatori. Le nostre indagini sul ruolo svolto dalle persone che lavorano presso PTES continuano. Pertanto, sarebbe inopportuno dire di più sul caso in questo momento. Questo caso, come molti altri che abbiamo visto, illustra perché la gestione dei cosiddetti clienti di alto valore deve cambiare e gli operatori devono fare tutto il possibile per interagire con i clienti in modo responsabile. Presto apriremo una consultazione per apportare modifiche permanenti al modo in cui gli operatori reclutano e incentivano i clienti di alto valore”.

