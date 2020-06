Regno Unito. Confermata la Safer Gambling Week, si svolgerà dal 19 al 25 novembre

La Safer Gambling Week si svolgerà dal 19 al 25 novembre, supportata dal Betting and Gaming Council (BGC), dalla Bingo Association (BA) e dalla British Amusement Catering Trade Association (bacta), l’iniziativa sostituisce la Responsible Gambling Week, che si svolge ogni anno dal 2017. L’iniziativa mira a promuovere la consapevolezza di educazione al gioco d’azzardo sicuro.

Miles Baron, Amministratore delegato di The Bingo Association, ha dichiarato: “Durante l’epidemia abbiamo pubblicato un piano d’azione per promuovere il gioco d’azzardo sicuro, mentre i nostri membri hanno volontariamente accettato di rimuovere la pubblicità dei giochi da tv e radio, sostituendola con messaggi di gioco più sicuri. Safer Gambling Week è una parte importante dell’impegno del settore del bingo nei confronti della responsabilità sociale e fornisce un utile focus per evidenziare l’attività e il supporto disponibile durante tutto l’anno. Il settore riconosce l’importante opportunità che abbiamo di promuovere messaggi di gioco più sicuri e di interagire direttamente con i clienti”. Il BGC questa settimana ha affermato che l’industria potrebbe aver bisogno di un sostegno aggiuntivo da parte del Governo per superare la crisi causata dalla pandemia.

PressGiochi