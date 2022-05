Regno Unito. Cala del 25% l’esposizione dei minori alla pubblicità del gioco d’azzardo

La Advertising Standards Authority (ASA) ha pubblicato un rapporto sull’esposizione dei bambini al gioco d’azzardo e alla pubblicità di alcol in TV negli ultimi dieci anni. Riferisce che il numero di annunci di gioco d’azzardo visti dai minori di 16 anni è diminuito di un quarto da una media di tre a settimana nel 2010 a 2,2 a settimana nel 2021. L’ASA ha notato alcune differenze regionali, con più annunci di gioco d’azzardo visti dai bambini in Scozia che in Inghilterra.

L’esposizione in Inghilterra è scesa da 2,9 a 2,1 mentre in Scozia è scesa da 3,5 a 2,8 e in Galles da 3,9 a 3,2. L’Irlanda del Nord ha registrato il calo maggiore, da 3,5 annunci a settimana nel 2010 a 1,4 nel 2021. Il rapporto ha rilevato che l’esposizione dei bambini agli annunci di giochi a distanza in TV ha raggiunto un picco nel 2013 con una media di 4,4 annunci visualizzati a settimana.

L’esposizione agli annunci di bingo, tra gli annunci di gioco d’azzardo più comuni con pubblicità di lotterie e gratta e vinci, è attualmente al minimo dal 2011, ha affermato l’ASA.

L’esposizione agli annunci di scommesse sportive in TV ha raggiunto il picco nel 2011 e da allora è diminuita.

Anche l’esposizione agli annunci TV di giochi d’azzardo tra gli adulti è diminuita nel periodo, dal 36% nel 2010 al 15,4% nel 2021. In quanto tale, l’ASA ha avviato uno studio con un gruppo di 100 ragazzi di età compresa tra 11 e 17 anni provenienti da tutto il Regno Unito le cui opinioni verranno utilizzate per “agire” contro gli annunci con limiti di età mostrati in modo inappropriato sui siti Web dei bambini e sugli account dei social media.

L’amministratore delegato di ASA Guy Parker ha dichiarato: “Il nostro ultimo rapporto conferma il continuo calo dell’esposizione dei minori agli annunci per prodotti soggetti a limiti di età, che è ciò per cui le nostre regole sono progettate. Ma ovviamente questa non è la storia completa. Le abitudini di consumo dei media da parte dei bambini stanno cambiando in modo significativo, motivo per cui ci concentriamo anche sulla loro protezione online. Entro la fine dell’anno, pubblicheremo i nostri risultati sugli annunci che stanno vedendo su Internet e sui social media come parte del nostro approccio di tolleranza zero agli annunci con limiti di età offerti ai minori”.

PressGiochi