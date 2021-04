Regno Unito. BtoBet ottiene la certificazione per la piattaforma di scommesse sportive

BtoBet, il principale fornitore di piattaforme di scommesse sportive, ora parte di Aspire Global, ha annunciato che la sua piattaforma di scommesse sportive ha ricevuto la piena certificazione nel Regno Unito. Il fornitore di scommesse sportive sarà in grado di offrire agli operatori del mercato la sua tecnologia all’avanguardia per il settore delle scommesse sportive. Gli operatori del Regno Unito potranno sfruttare la rinomata tecnologia incentrata sui giocatori di BtoBet per fornire ai propri clienti un’esperienza di scommesse altamente personalizzata e derivante dalla competenza della tecnologia di base della piattaforma nello sfruttare i dati dalle azioni dei singoli giocatori.

Dima Reiderman, Chief Operating Officer di BtoBet, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di essere stati certificati nel Regno Unito e di essere in grado di iniziare le operazioni. Il nostro obiettivo è espandere la nostra presenza nei mercati regolamentati, con particolare enfasi sul fronte europeo, in modo che più operatori in questi mercati abbiano la possibilità di offrire la nostra esperienza di scommesse su misura ai loro giocatori. Le nostre funzionalità all’avanguardia consentiranno agli operatori di offrire ai propri giocatori un’esperienza completamente nuova. Sono certo che la nostra piattaforma di scommesse sportive riscuoterà un buon successo di mercato a lungo termine. Il Regno Unito è un panorama estremamente competitivo e noi siamo pronti a farne parte”.

La piattaforma di scommesse sportive di BtoBet è già conforme per Colombia, Argentina, Messico, Venezuela, Giamaica, Nigeria, Kenya, Ruanda, Madagascar, Senegal, Ghana, Congo Brazzaville, Sierra Leone, Zambia, Repubblica Democratica del Congo, Ciad, Mozambico, Tanzania, Guinea, Namibia, Angola e Polonia, con il Regno Unito l’ultima aggiunta alla lista.

PressGiochi