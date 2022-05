Regno Unito. Boyle annuncia la linea dura sugli operatori di gioco

Il presidente della Gambling Commission britannica, Marcus Boyle, ha fatto alcune anticipazioni sul fatto che l’autorità nel prossimo futuro adotterà un approccio più severo criticando gli operatori di gioco che continuamente falliscono nel mettere in atto le direttive imposte in tema di gioco responsabile.

Boyle ha detto che non aspetterà che il governo pubblichi il suo White paper sul gioco, che si attende ormai da mesi, per iniziare con le riforme. Ha affermato che le sanzioni normative si sono rivelate inefficaci come deterrenti e che l’autorità di regolamentazione ha continuato a trovare operatori che agiscono indipendentemente dai doveri di assistenza ai clienti.

Per questo, afferma che il regolatore introdurrà “pacchetti di sanzioni cumulative” che aumenteranno le sanzioni pecuniarie. Boyle ha affermato che ciò comporterà “multe basate su una percentuale degli incassi dei clienti, sospensioni a breve o lungo termine delle licenze”. Il regolatore richiederà un cambiamento del comportamento degli operatori e pretenderà il pieno controllo della governance aziendale e della responsabilità personale per la gestione delle licenze.

Boyle in un articolo uscito sul The Times scrive: “Non tollereremo che un atteggiamento di minor rispetto sia ammesso. Ci aspettiamo che i nostri titolari di licenza si impegnino davvero e imparino dai fallimenti. Le licenze verranno ritirate laddove gli standard non siano rispettati, il che significa che le persone non potrebbero ricoprire posizioni di rilievo nel settore. I titolari di licenza dovrebbero puntare agli standard più elevati”.

