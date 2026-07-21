Newsletter

21 Luglio 2026 - 15:33

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Regno Unito, blitz contro il gioco illegale: due sale giochi clandestine chiuse e otto arresti a Doncaster

Due locali nel centro di Doncaster, nel Regno Unito, sono stati oggetto di perquisizioni nell’ambito di un’operazione congiunta volta a contrastare il gioco d’azzardo illegale. L’Operazione Snaresbrook ha visto collaborare

21 Luglio 2026

Share the post "Regno Unito, blitz contro il gioco illegale: due sale giochi clandestine chiuse e otto arresti a Doncaster"

Stampa pagina

Due locali nel centro di Doncaster, nel Regno Unito, sono stati oggetto di perquisizioni nell’ambito di un’operazione congiunta volta a contrastare il gioco d’azzardo illegale.

L’Operazione Snaresbrook ha visto collaborare la Gambling Commission britannica, il servizio di Immigration Enforcement, la Polizia del South Yorkshire, oltre ai team per gli standard commerciali (trading standards) e per le licenze del Consiglio comunale di Doncaster, con l’obiettivo di smantellare sale da gioco non autorizzate.

Due locali privi di licenza sono stati perquisiti e otto persone sono state arrestate: una per violazioni della Legge sul gioco d’azzardo del 2005 (Gambling Act 2005) e sette per reati legati all’immigrazione.

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato poco meno di 9.000 sterline e hanno rinvenuto tavoli da poker, slot machine e registri contabili.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

As.tro avvia un tavolo tecnico sui mezzi di pagamento: confronto congiunto tra operatori del gioco fisico e online

Prossimo CT Italia, il sogno Pep Guardiola sale a 3,75 su Sisal.it. Andrea Pirlo supera tutti ed è il favorito a 2,00

Rendiconto 2025: 19,6 miliardi per il sistema giochi, ADM controlla il 25,2% degli esercizi

IGT fornirà 720 terminali Sierra27 in Canada

Germania. GGL e Dataport rafforzano LUGAS: un’infrastruttura sempre più solida per vigilare sul gioco online

online

Antitrust, Saverio Valentino nominato presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato

Camera, presenta una petizione per promuovere il gioco del biliardo

Bollettino ADM: nel primo trimestre del 2026, dai giochi 2,6 mld di euro all’Erario

Regno Unito. Hurst (BGC): “La stretta fiscale del Governo consegna un jackpot al mercato illegale”

SuperEnalotto: è un fornaio il titolare della vincita da oltre 68mila euro realizzata il 4 luglio a Ornago (MB)

Stop Destroying Videogames, interrogazione al Pe: chiesti chiarimenti sulla tutela dei consumatori

CIRSA rimborsa anticipatamente 375 milioni di euro di bond senior con scadenza nel 2028

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    Per rimanere aggiornato sulle nostre ultime notizie iscriviti alla nostra newsletter