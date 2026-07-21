Regno Unito, blitz contro il gioco illegale: due sale giochi clandestine chiuse e otto arresti a Doncaster

Due locali nel centro di Doncaster, nel Regno Unito, sono stati oggetto di perquisizioni nell’ambito di un’operazione congiunta volta a contrastare il gioco d’azzardo illegale. L’Operazione Snaresbrook ha visto collaborare

Due locali nel centro di Doncaster, nel Regno Unito, sono stati oggetto di perquisizioni nell’ambito di un’operazione congiunta volta a contrastare il gioco d’azzardo illegale.

L’Operazione Snaresbrook ha visto collaborare la Gambling Commission britannica, il servizio di Immigration Enforcement, la Polizia del South Yorkshire, oltre ai team per gli standard commerciali (trading standards) e per le licenze del Consiglio comunale di Doncaster, con l’obiettivo di smantellare sale da gioco non autorizzate.

Due locali privi di licenza sono stati perquisiti e otto persone sono state arrestate: una per violazioni della Legge sul gioco d’azzardo del 2005 (Gambling Act 2005) e sette per reati legati all’immigrazione.

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato poco meno di 9.000 sterline e hanno rinvenuto tavoli da poker, slot machine e registri contabili.

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