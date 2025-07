Regno Unito, BGC: “Un terzo degli scommettitori passerebbe al mercato nero se gli aumenti fiscali non permettessero agli operatori di offrire promozioni ai clienti”

Quasi un terzo degli scommettitori inglesi passerebbe al mercato nero del gioco d’azzardo se un aumento delle tasse costringesse gli operatori legali a ritirare offerte e promozioni, secondo un nuovo sondaggio commissionato dal Betting and Gaming Council (BGC).

Un sondaggio YouGov per il BGC ha rilevato che il 28% degli scommettitori abituali britannici cercherebbe operatori illegali, che possono offrire quote e promozioni migliori poiché non devono pagare tasse né sostenere lo sport.

Ogni mese, 22,5 milioni di adulti nel Regno Unito giocano alla lotteria, nei bookmaker, nei casinò, nelle sale bingo e online, e la stragrande maggioranza lo fa in modo sicuro e responsabile.

Il Tesoro sta valutando modifiche significative al regime fiscale del gioco d’azzardo online, sollevando timori che le scommesse sportive diventeranno più costose, spingendo i giocatori verso il mercato nero.

Grainne Hurst, CEO del Betting and Gaming Council, ha dichiarato: “Il messaggio degli scommettitori è chiaro: se si sbaglia il bilanciamento tra tasse e regolamentazione, si concede un vantaggio competitivo al mercato nero, dove gli operatori non pagano tasse, non contribuiscono allo sport britannico e non offrono protezioni per un gioco sicuro”.

“Il mercato nero sta crescendo e mira attivamente ai clienti del Regno Unito. Qualsiasi aumento fiscale, che sia sulle scommesse o sul gaming, rende quell’offerta più allettante e aumenta il rischio per i giocatori.

Un aumento delle tasse sarebbe catastrofico. Metterebbe a rischio migliaia di posti di lavoro e milioni in investimenti, minacciando il futuro di tutti gli sport che si affidano alle scommesse regolamentate per il finanziamento: dalle corse e il calcio al rugby league, alle freccette e allo snooker. Regolamentazioni equilibrate e un regime fiscale stabile sono la miglior difesa contro il mercato nero. Questo è un campanello d’allarme per il Governo: gli scommettitori sono stati chiari, colpirli con ulteriori tasse e abbandoneranno il mercato legale e regolamentato per passare direttamente al mercato nero, innescando una spirale di decadenza, che raccoglie meno tasse e indebolisce le protezioni per i giocatori”.

Il sondaggio ha rilevato che quasi un terzo degli scommettitori sarebbe “propenso a usare un sito di gioco non regolamentato” se offrisse promozioni o quote migliori. Il 14% ha ammesso di aver già utilizzato siti del mercato nero per piazzare scommesse.

Preoccupante anche il fatto che il 29% degli intervistati non saprebbe riconoscere un sito illegale rispetto a uno regolamentato.

Uno studio recente commissionato dal BGC ha rivelato che 1,5 milioni di britannici scommettono fino a 4,3 miliardi di sterline all’anno nel mercato nero del gioco, in crescita. Questo mercato nero, illegale e non sicuro, non contribuisce allo sport, non paga tasse e prende di mira clienti vulnerabili, compresi quelli che si sono auto-esclusi.

Nel frattempo, i membri del BGC sostengono 109.000 posti di lavoro, generano 6,8 miliardi di sterline per l’economia e versano 4 miliardi in tasse. Contribuiscono inoltre con 350 milioni all’anno all’ippica attraverso sponsorizzazioni, diritti mediatici e la Levy; 40 milioni alla English Football League e ai suoi club, e milioni anche per il rugby league, le freccette e lo snooker.

Ogni mese nel Regno Unito circa 22,5 milioni di adulti scommettono, e l’ultimo NHS Health Survey for England stima che lo 0,4% della popolazione adulta siano giocatori problematici.

PressGiochi