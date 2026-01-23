Newsletter

23 Gennaio 2026

Regno Unito, BGC firma un accordo di collaborazione con l’associazione cilena aPAL

23 Gennaio 2026

L’associazione britannica Betting and Gaming Council (BGC) ha firmato un accordo di cooperazione con l’Agrupación de Plataformas de Apuesta en Línea (aPAL) del Cile, per sostenere lo sviluppo di un mercato del gioco online sostenibile e ben regolamentato nel paese sudamericano.

L’accordo riunisce il BGC, che rappresenta circa il 90% dell’industria regolamentata delle scommesse e dei giochi del Regno Unito, e aPAL, un gruppo di operatori internazionali di scommesse online attivo dal 2022 per favorire l’introduzione di una normativa moderna sul gioco d’azzardo in Cile.

Sebbene il gioco online non sia attualmente vietato, non è nemmeno regolamentato. Il Cile dispone già di un settore di casinò terrestri, corse ippiche e un duopolio delle lotterie, mentre un disegno di legge per regolamentare gli operatori online è in discussione da diversi anni. Dopo le recenti elezioni, il nuovo governo cileno è ora in grado di portare avanti la legislazione, con la possibilità di introdurre un regime di licenze già nel 2027.

In base all’accordo di cooperazione, le due organizzazioni collaboreranno per condividere esperienze e dati internazionali, rafforzare la base di conoscenze sulla regolamentazione del gioco e dialogare in modo costruttivo con decisori politici e stakeholder per sviluppare un quadro di licenze sostenibile in Cile.

Carlos Baeza, avvocato cileno e rappresentante di aPAL, ha dichiarato: “Il Cile ha una reale opportunità di introdurre un quadro normativo moderno e solido per il gioco online, che protegga i consumatori, contrasti le attività illegali e generi benefici pubblici significativi. Al momento, il gioco online opera completamente al di fuori di qualsiasi controllo regolatorio, lasciando i giocatori senza tutele e lo Stato senza visibilità o strumenti di controllo. Collaborando con il BGC, possiamo attingere alle migliori pratiche internazionali e garantire ai decisori politici l’accesso a prove e competenze di alta qualità provenienti da mercati ben regolamentati.”

Grainne Hurst, amministratrice delegata del Betting and Gaming Council, ha aggiunto: “Il BGC è lieto di collaborare con aPAL in un momento cruciale per la riforma del gioco in Cile. Una regolamentazione ben progettata è essenziale per proteggere i giocatori, innalzare gli standard e contrastare il mercato nero dannoso. Il mercato regolamentato del Regno Unito dimostra come licenze rigorose, standard elevati e una supervisione efficace possano favorire un gioco più sicuro e, allo stesso tempo, permettere al settore regolamentato di prosperare. Questo accordo riflette il nostro impegno nel condividere tale esperienza e nel sostenere politiche pubbliche basate su evidenze.”

L’accordo di cooperazione avrà inizialmente una durata di un anno e rientra nel programma continuo di collaborazione internazionale del comitato internazionale del BGC.

 

