Regno Unito, Baronessa Twycross visita il Grosvenor Casino di Liverpool per conoscere le esigenze del settore

La Ministra per il Gioco d’Azzardo, Baronessa Fiona Twycross, torna al Grosvenor Casino di Liverpool durante la Conferenza del Partito Laburista per conoscere meglio il settore dei casinò terrestri nel Regno Unito e osservare direttamente le ultime misure per il gioco responsabile.

Questa è stata la seconda visita della Ministra al casinò, a conferma del suo continuo interesse per il ruolo che il settore svolge nel sostenere l’occupazione, il turismo e l’intrattenimento nelle principali città britanniche. La visita è stata ospitata da John O’Reilly, CEO del Rank Group, che gestisce i casinò Grosvenor in tutto il Regno Unito, insieme alla CEO del Betting and Gaming Council (BGC), Grainne Hurst.

La Baronessa Twycross ha incontrato il personale del casinò per conoscere le loro mansioni, le iniziative di assistenza ai clienti e il contributo che i casinò offrono alle comunità locali e all’economia del tempo libero e del turismo.

I casinò britannici, pilastri del settore del tempo libero e del turismo, impiegano oltre 10.000 persone, accolgono più di 13 milioni di visite all’anno, contribuiscono con circa 300 milioni di sterline in tasse e generano circa 800 milioni di sterline per l’economia.

Il Rank Group ha recentemente annunciato un programma di nuovi investimenti nella rete dei casinò Grosvenor, che include ristrutturazioni, miglioramenti delle aree di gioco, offerte di ospitalità potenziate e strumenti avanzati per il gioco responsabile, pensati per offrire ai clienti maggiore controllo e supporto.

Tuttavia, i leader del settore hanno avvertito che eventuali nuove tasse o aumenti fiscali sul gioco d’azzardo potrebbero mettere a rischio questi progressi – colpendo l’occupazione, gli investimenti e le economie locali, rendendo più difficile per i casinò contribuire all’agenda governativa orientata alla crescita.

Grainne Hurst, CEO del BGC, ha dichiarato:

“È stato fantastico visitare il Grosvenor Casino di Liverpool insieme alla Baronessa Twycross, offrendole l’opportunità di incontrare il personale e vedere gli investimenti che si stanno realizzando nei locali in tutto il Paese.

I casinò come Grosvenor sono parte integrante dell’economia notturna britannica – offrendo intrattenimento, ospitalità e posti di lavoro nelle principali città e paesi. Ma sono anche all’avanguardia nel gioco responsabile, garantendo che i clienti possano divertirsi in un ambiente sicuro e responsabile.”

John O’Reilly, CEO del Rank Group, ha aggiunto:

“Siamo orgogliosi di aver accolto nuovamente la Baronessa Twycross al Grosvenor Casino di Liverpool. I nostri team sono impegnati a offrire ospitalità e intrattenimento di alto livello, mantenendo al contempo i clienti al sicuro grazie a una vasta gamma di misure per il gioco responsabile.

Rank sta investendo significativamente nei nostri casinò per creare ambienti vivaci e moderni che possano competere nel più ampio settore del tempo libero. Con le giuste riforme ora in atto, potremo fare ancora di più per sostenere l’occupazione, la crescita e il turismo a Liverpool e oltre.”

Il BGC rappresenta oltre il 90% del settore regolamentato delle scommesse e del gioco d’azzardo nel Regno Unito, inclusi i casinò terrestri, i bookmaker nelle strade commerciali in difficoltà e gli operatori online. I membri del BGC contribuiscono con 6,8 miliardi di sterline all’economia, generano 4 miliardi di sterline in tasse e sostengono 109.000 posti di lavoro.

Ogni mese, circa 22,5 milioni di persone nel Regno Unito scommettono – sulla lotteria, nei bookmaker, nei casinò, nelle sale bingo e online – e la stragrande maggioranza lo fa in modo sicuro e responsabile. L’ultimo sondaggio sanitario del NHS per l’Inghilterra ha rilevato che lo 0,4% della popolazione adulta è affetto da problemi legati al gioco d’azzardo.

PressGiochi