Regno Unito. Andria Vidler (CEO di Allwyn UK) nominata Presidente della Advertising Association

L’Advertising Association (AA) ha annunciato la nomina di Andria Vidler, CEO di Allwyn UK, come nuova Presidente dell’organizzazione. Vidler guiderà la direzione strategica dell’AA per conto dell’industria pubblicitaria, con l’obiettivo principale di promuovere l’importanza e l’efficacia di una pubblicità responsabile.

Vidler prende il posto di Alessandra Bellini e lavorerà a stretto contatto con la Presidente del gruppo, Dame Annette King, e il CEO, Stephen Woodford.

L’Advertising Association ha evidenziato le sue attuali priorità strategiche, tra cui la ricostruzione della fiducia del pubblico nella pubblicità attraverso la campagna “Value of Trust”, l’inclusione e il reclutamento dei talenti con l’iniziativa “All In” e l’azione positiva sul cambiamento climatico con il programma “Ad Net Zero”.

Stephen Woodford ha commentato con entusiasmo la nomina di Vidler: “Sono lieto di dare il benvenuto ad Andria, una leader rispettata e di grande esperienza nel settore pubblicitario e del marketing. La sua guida strategica e la sua esperienza con agenzie, media e clienti saranno un enorme valore aggiunto per noi e per i nostri membri.”

Dal 2023, Vidler è a capo delle operazioni di Allwyn UK, dove ha contribuito a rilanciare la National Lottery, aumentando il supporto per le Buone Cause. Attualmente, la National Lottery destina circa 30 milioni di sterline a settimana a sostegno di arti, sport, comunità locali e tutela del patrimonio britannico. Commentando la sua nuova nomina, Vidler ha dichiarato: “Sono entusiasta di lavorare con Stephen, Annette e il team dell’AA per costruire sul lavoro straordinario già svolto a favore dei membri, aiutandoli a offrire una pubblicità responsabile, affidabile, inclusiva e sostenibile.”

