Regno Unito, Andrew Rhodes si dimette dal ruolo di CEO della Gambling Commission

La Gambling Commission britannica ha annunciato che Andrew Rhodes ha deciso di lasciare la Commissione il 30 aprile 2026 per assumere un nuovo incarico, che sarà reso noto a tempo debito.

Andrew ha fornito una leadership eccezionale alla Commissione per quasi cinque anni e ha guidato una trasformazione dell’organizzazione e del modo in cui regola l’industria del gioco d’azzardo.

Ha guidato il lavoro necessario per attuare la revisione del Gambling Act, con un forte focus sulle tutele per i consumatori. Ciò ha incluso l’introduzione di controlli sulla vulnerabilità finanziaria, la riduzione dell’intensità dei giochi online e il divieto di offerte promozionali potenzialmente dannose. Ha inoltre supervisionato l’introduzione del Gambling Survey for Great Britain, oggi una delle più grandi indagini sul comportamento di gioco al mondo.

Tra gli altri risultati, Andrew ha supervisionato l’implementazione della quarta licenza della National Lottery e trasformato l’approccio regolatorio della Commissione attraverso strategie più solide e orientate ai risultati.

Ha dichiarato: “È stato un privilegio guidare la Gambling Commission in un periodo di così importante cambiamento. Sono orgoglioso dei progressi compiuti per rafforzare la regolamentazione, migliorare la protezione dei consumatori e garantire che il gioco d’azzardo sia più sicuro e più equo. Lascio con piena fiducia nell’organizzazione, nelle sue persone e nel lavoro che resta da fare.”

Charles Counsell, Presidente ad interim della Gambling Commission, ha affermato: “Andrew ha fornito una leadership straordinaria per quasi cinque anni e lascia un’eredità solida. Ha guidato la Commissione attraverso importanti riforme, rafforzato il nostro approccio regolatorio e garantito che la protezione dei consumatori rimanesse al centro del nostro lavoro. A nome del Consiglio, desidero ringraziare Andrew per la sua dedizione e augurargli ogni successo per il futuro.”

La Commissione avvierà a breve il processo di selezione di un Chief Executive ad interim. La Vice Chief Executive Sarah Gardner assumerà il ruolo di Acting Chief Executive per coprire le aree di

lavoro da cui Andrew si farà da parte durante questo periodo di transizione. Il Consiglio ha piena fiducia nella capacità del team esecutivo di continuare a portare avanti le priorità strategiche durante questo periodo.

PressGiochi