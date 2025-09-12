Newsletter

12 Settembre 2025 - 17:33

Regno Unito: Allwyn migra la National Lottery al sistema Momentum

Allwyn ha completato con successo la migrazione della UK National Lottery dal sistema centrale del 2009 all’ecosistema Momentum di Scientific Games, in quella che viene definita la più grande conversione

12 Settembre 2025

Allwyn ha completato con successo la migrazione della UK National Lottery dal sistema centrale del 2009 all’ecosistema Momentum di Scientific Games, in quella che viene definita la più grande conversione tecnologica mai realizzata a livello mondiale nel settore delle lotterie. L’upgrade ha interessato oltre 43.500 terminali retail e pone le basi per ulteriori sviluppi digitali.

La transizione è avvenuta a inizio agosto, con lo spegnimento del vecchio sistema e l’attivazione notturna di Momentum. Tutti i terminali dei rivenditori sono stati convertiti e sono stati distribuiti i nuovi dispositivi WAVE. Le vendite di biglietti sono ripartite rapidamente, mentre team tecnici hanno affiancato gli operatori per garantire continuità e operatività sull’intero territorio nazionale.

Momentum è ora il cuore delle operazioni della National Lottery. Il sistema integra la suite Gem Enterprise, strumenti Salesforce e applicazioni per la gestione di reclami e licenze, modernizzando i processi e allineando il Regno Unito agli standard internazionali. L’aggiornamento rafforza inoltre la capacità della lotteria di adattarsi alle future esigenze regolatorie e di mercato.

