Newsletter

22 Agosto 2025 - 00:36

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Regno Unito. Allwyn avvia la distribuzione di oltre 30.000 nuovi terminali Wave della National Lottery

Dopo aver completato il più grande aggiornamento tecnico mai realizzato nella storia della National Lottery, Allwyn ha avviato la fase successiva del proprio piano di trasformazione: la distribuzione su larga

21 Agosto 2025

Share the post "Regno Unito. Allwyn avvia la distribuzione di oltre 30.000 nuovi terminali Wave della National Lottery"

Print Friendly, PDF & Email

Dopo aver completato il più grande aggiornamento tecnico mai realizzato nella storia della National Lottery, Allwyn ha avviato la fase successiva del proprio piano di trasformazione: la distribuzione su larga scala di oltre 30.000 nuovi terminali Wave destinati ai rivenditori che finora hanno utilizzato le macchine Altura.

I nuovi dispositivi, caratterizzati da una tecnologia all’avanguardia, garantiscono vantaggi sia per gli operatori di vendita sia per i giocatori. Tra le principali innovazioni figurano un processore ad alta velocità per transazioni più rapide, un ampio schermo LCD regolabile, scanner wireless per codici 1D e 2D e un lettore di schedine in grado di accettare moduli sia in orizzontale che in verticale. I terminali offrono inoltre funzioni avanzate per i rivenditori, tra cui reportistica potenziata e la possibilità di modificare i numeri delle carte Fast Pay.

Nel primo semestre del 2025, circa 8.000 rivenditori avevano già ricevuto i nuovi terminali Wave, in particolare quelli che utilizzavano i Compact Lottery Terminals (CLT), operanti con un sistema diverso rispetto a quello adottato a livello nazionale. L’aggiornamento tecnologico di inizio agosto ha rappresentato una delle operazioni più complesse mai effettuate: oltre 30 nuovi sistemi introdotti, una piattaforma di gioco di back-end completamente ricostruita, una nuova rete in-store fornita da Vodafone e la migrazione di milioni di transazioni e archivi risalenti al 2009.

Dall’11 agosto è quindi partito il rollout nazionale dei terminali Wave, con l’obiettivo di sostituire progressivamente tutti i terminali Altura, molti dei quali in uso da oltre 15 anni. Entro fine mese, saranno circa 4.000 i rivenditori a disporre delle nuove macchine, mentre da settembre Allwyn prevede di installare migliaia di terminali a settimana in tutto il Regno Unito.

Jenny Blogg, Director of Operations di Allwyn, ha dichiarato: “Questo è un ulteriore passo epocale nel rinnovamento della National Lottery. Abbiamo investito oltre 350 milioni di sterline per trasformare radicalmente operazioni e tecnologie, creando le basi per nuovi giochi, una migliore esperienza per i giocatori e l’impegno a raddoppiare i fondi destinati a buone cause, dagli attuali 30 milioni a 60 milioni di sterline ogni settimana entro la fine della licenza decennale.”

I primi feedback dai rivenditori confermano l’impatto positivo della novità. Karen McDonnell, titolare di Centra a Bangor, ha evidenziato la rapidità del nuovo sistema e la praticità dello scanner wireless. Stephen Harrison, di Nisa a Belfast, ha sottolineato come la maggiore reattività del terminale sia stata fondamentale in un periodo di alta affluenza, mentre Sunil Sethi, gestore di un minimarket a Manchester, ha parlato di un sistema più intuitivo e veloce, con vantaggi anche nella gestione amministrativa.

Con questo passo, Allwyn consolida la propria strategia di innovazione tecnologica e miglioramento dell’esperienza di gioco, ponendo le basi per una nuova era della National Lottery, a beneficio sia dei giocatori che delle comunità finanziate dalle “Good Causes”.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

SkyCity: ricavi in calo, ma torna il segno positivo nei conti

India, approvata la legge che vieta i giochi online: a rischio il settore del fantasy gaming

Randi Zuckerberg aprirà la AI Academy al debutto dell’SBC Summit 2025

L’esclusiva Piggy Riches 3 Hog Heaven apre le novità della settimana su StarCasinò

IAGR. Ripensare l’autoesclusione e il suo ruolo nella riduzione dei rischi da gioco d’azzardo

La Grecia lancia una stretta sul gioco d’azzardo illegale per tutelare economia e società

Regno Unito. Allwyn avvia la distribuzione di oltre 30.000 nuovi terminali Wave della National Lottery

Greentube debutta in Moldavia con la National Lottery

UK, Gambling Commission multa operatore per 1 milione di sterline per carenze nei sistemi antiriciclaggio e tutela dei consumatori

ADM: escluso operatore dalla gara per le concessioni online, nonostante l’ammissione con riserva del TAR Lazio

Lituania, il mercato del gioco cresce del 13,4% nel primo semestre 2025 trainato dall’online

India, il Governo presenta in Parlamento la nuova legge sulla regolamentazione del gaming online

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy