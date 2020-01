Regno Unito: al via nel North West a progetto contro i rischi del gioco d’azzardo

La Commissione sul gioco d’azzardo ha accolto con favore il lancio di un nuovo progetto di salute pubblica locale per ridurre i danni da gioco nel nord-ovest dell’Inghilterra.

La Greater Manchester Combined Authority (GMCA) realizzerà un programma di lavoro che è alla base della Strategia nazionale per ridurre i danni da gioco, supportata da finanziamenti approvati dalla Commissione sui giochi d’azzardo. Dieci autorità locali lavoreranno insieme per aumentare il sostegno a coloro che subiscono danni, migliorare i programmi di prevenzione in tutta la regione, raccogliere prove dell’impatto degli interventi e condividere le migliori pratiche come parte di un gruppo di riduzione del danno da gioco.

Bill Moyes, presidente della Gambling Commission, ha dichiarato: “L’adozione di un approccio ben pianificato per la salute pubblica nella lotta ai danni del gioco d’azzardo a Greater Manchester è esattamente ciò che la strategia nazionale per ridurre i danni da gioco si propone di stimolare. Io e i miei colleghi della Commissione del gioco d’azzardo siamo lieti che le autorità di Greater Manchester abbiano preso questa iniziativa e speriamo che venga replicata altrove.

L’approccio non solo focalizzerà gli sforzi collaborativi per ridurre i danni del gioco d’azzardo su un’ampia zona geografica, ma fornirà anche valutazioni e apprendimenti condivisi in modo che altre organizzazioni possano basarsi sugli sviluppi nel Nord Ovest.

Continuiamo a lavorare per supportare tutte le iniziative che aprono la strada agli approcci di salute pubblica locale per ridurre i danni da gioco e le disuguaglianze sanitarie in Gran Bretagna. Questo approccio è fondamentale per stimolare il cambiamento. ”

Il sindaco di Greater Manchester Andy Burnham ha dichiarato: “Questo finanziamento verrà utilizzato per rafforzare il trattamento e l’educazione al gioco d’azzardo in tutta Greater Manchester e supportare un’ampia gamma di iniziative per comprendere meglio i danni da gioco. Con il vasto numero di siti di scommesse online e il fatto che il gioco d’azzardo è ormai così diffuso nella pubblicità sportiva e nelle sponsorizzazioni, dobbiamo riconoscere e affrontare gli effetti negativi che il gioco può avere. Dobbiamo avere una conversazione sincera e costruttiva sul danno che può essere causato dal gioco d’azzardo e collaborare con le autorità locali e i partner in tutte le aree della nostra città-regione per ridurne l’impatto e supportare coloro che hanno bisogno del nostro aiuto”.

PressGiochi