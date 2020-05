Regno Unito. A maggio, il calo delle scommesse raggiungerà il picco del 59,1%

I dati di H2 Gambling Capital mettono in evidenza il declino delle scommesse lorde sui giochi a seguito dell’impatto del Coronavirus, anche se il principale partner di dati di iGB suggerisce che il settore dell’igaming dovrebbe aiutare la ripresa dell’economia del settore. Con la chiusura di tutti i locali, H2 prevede un calo del 37,8% delle vendite lorde al dettaglio, mitigato in parte da un aumento dello 0,4% nel rendimento online. Tuttavia, ciò comporterà comunque un calo del 17,7% sulle proiezioni di mercato previste prima della pandemia. Questo, ha osservato H2, riporta efficacemente le entrate del mercato ai livelli del 2013-14. Il calo dovrebbe raggiungere il picco a maggio, con ricavi in ​​calo del 59,1% rispetto alle proiezioni originali, sebbene sia improbabile un rapido rimbalzo del settore , con i locali di intrattenimento che probabilmente rimarranno chiusi fino a luglio. Ciò trascinerà verso il basso le vincite lorde totali del mercato, con il settore che tornerà alla crescita con un aumento dello 0,4% solamente da novembre. Lo scenario migliore di H2 presume che gli sport riprenderanno da giugno, casinò e sale giochi riapriranno un mese dopo. Se i negozi di scommesse fossero tra la prima ondata di negozi a riaprire a giugno, è probabile che il calo per quel mese venga ridotto marginalmente, dal 38,6% a circa il 35. Tuttavia, la crescita del mercato online ha alleviato il declino del mercato al dettaglio. Per il mese di maggio, il mercato online dovrebbe scendere del 19,5% al ​​di sotto delle previsioni originali. Se lo sport dovesse riprendere a giugno, porterà il mercato a registrare un aumento del 16,3% della vincita lorda, che scenderà poi verso una crescita più modesta del 7,6% a luglio e, dopo un leggero aumento all’8,0% ad agosto, dovrebbe diminuire costantemente per il resto del 2020.

