Registrazioni record per iGB L!VE

L’interesse per iGB L!VE, che si terrà dall’11 al 14 luglio presso la RAI Amsterdam, sta raggiungendo livelli record con oltre 1.000 professionisti del settore iscritti per partecipare all’evento entro una settimana dall’apertura delle iscrizioni.

Naomi Barton, Portfolio Director responsabile del marchio iGB Events, ha dichiarato: “La campagna che stiamo implementando per iGB L!VE 2023 è intitolata ‘Another Level’ e la risposta che abbiamo ricevuto solo una settimana dopo la registrazione fa eco a quel tema. La pre-registrazione è letteralmente ad un altro livello, tanto che stiamo anticipando le cifre simili dello scorso anno che alla fine hanno visto iGB L!VE stabilire un nuovo record di presenze di 5.022, che rappresenta un aumento del 7% rispetto al migliore precedente ambientato nel 2019.”

Ha continuato: “In qualità di organizzatore, siamo sempre alla ricerca di modi in cui possiamo migliorare l’esperienza degli stakeholder e continuare ad aumentare la partecipazione. Il modo più efficace per raggiungere questo obiettivo principale è semplicemente consultare i nostri clienti di igaming e, ove possibile, implementare le loro richieste come parte dell’offerta dello spettacolo. In questo modo iGB L!VE riflette direttamente le esigenze del settore industriale che serve”.

iGB L!VE offre un’opportunità vitale a metà anno per connettersi con i migliori affiliati, fornitori e operatori del settore e nel processo portare le aziende a un altro livello di crescita. Lo spettacolo fornisce informazioni e accesso alle scommesse online più avanzate e allo sviluppo di giochi, aiuta a ridurre le spese di acquisizione, aiuta gli imprenditori a migliorare le strategie di fidelizzazione dei giocatori e converte le intuizioni guidate da esperti in strategie tangibili di crescita aziendale. Gli affiliati che parteciperanno a iGB L!VE saranno in grado di massimizzare il ROI attraverso lo sviluppo delle migliori partnership commerciali e la conversione di lead di alta qualità, stringere rapporti di collaborazione sia in Europa che nel resto del mondo e apprendere gli ultimi suggerimenti dall’industria leader di pensiero.

