Registrazione con Spid in arrivo su Betway

Betway, operatore lanciato nel 2006 e parte di Super Group – società digitale globale che offre intrattenimento di livello mondiale nel settore delle scommesse e del gioco online – annuncia una novità importante per tutti i nuovi utenti: da oggi è possibile registrarsi alla piattaforma utilizzando l’identità digitale SPID.

L’introduzione dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) rappresenta un passo avanti in termini di semplificazione e sicurezza del processo di iscrizione. Con questo sistema, i giocatori potranno accedere rapidamente ai servizi di gioco, evitando l’invio manuale dei documenti e completando la verifica del conto in pochi passaggi.

L’adozione dello SPID risponde alle linee guida dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e si inserisce nell’impegno continuo di Betway per offrire un’esperienza di gioco trasparente, sicura e conforme alle normative italiane. In occasione del lancio, sono previsti bonus di benvenuto dedicati sia per la sezione Sport che per il Casinò, riservati agli utenti che completano la registrazione utilizzando l’identità digitale SPID.

Per ulteriori dettagli su come attivare il proprio conto tramite SPID, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito ufficiale di Betway.

PressGiochi