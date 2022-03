Regione Sicilia: avviato master di formazione contro dipendenze patologiche come gioco d’azzardo

Con l’obiettivo di prevenire l’insorgenza delle dipendenze patologiche e delle dipendenze senza sostanza (gioco d’azzardo, shopping compulsivo, dipendenza da TV, internet, social network e videogame) e sviluppare tra i giovani le abilità sociali, cognitive e personali, il CEFPAS – Regione Sicilia ha avviato il 15 febbraio 2022 il master “Formazione al Metodo delle Arti Terapie”, previsto nell’ambito del progetto di Piano Sanitario Nazionale 2017 “OffiCine” – Laboratorio permanente di ArteTerapia per lo sviluppo delle life skills e la Promozione della Salute. Il master, promosso in collaborazione con la cooperativa ArtiTerapie L’Arcobaleno (referente per la Regione Sicilia del network ARTEDO), vede la presenza di diverse figure chiave, Daniela Falconeri, Dirigente della Programmazione Formazione del CEFPAS e responsabile progettuale, Pinella Pistorio, Psichiatra, Neurologa, Musicoterapeuta, Magister del Modello Benenzon e Marianna Sidoti, Musicoterapeuta, Presidente della Soc. Coop. Soc. Arti Terapie L’arcobaleno e Referente regionale ARTEDO.

PressGiochi