Regione Marche: nominati i relatori della proposta per il Piano di contrasto al GAP con un fondo di 4,7 mln

La Commissione Sanità del Consiglio regionale delle Marche presieduta da Nicola Baiocchi (FdI), Vice Simona Lupini (Misto) nella giornata di ieri ha provveduto alla nomina dei relatori sulla proposta di legge che contiene disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell’emergenza-urgenza (i consiglieri Carlo Ciccioli, FdI, per la maggioranza, e Marta Ruggeri, M5S, per la minoranza) e sulla proposta di atto amministrativo concernente il Piano regionale di intervento per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da gioco d’azzardo patologico (i consiglieri Pierpaolo Borroni, FdI, per la maggioranza, e Simona Lupini per la minoranza).

La proposta di atto è stata presentata dalla Giunta regionale lo scorso 30 marzo e prevede di approvare, definitivamente, il Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e social network (dipendenze digitali) per le annualità 2023-2025.

In Regione Marche le persone in carico al Sistema Sanitario regionale per problemi relativi al GAP e dipendenze digitali nel 2022 sono state 776 (contro i 429 del precedente anno. Di questi, 413 per problemi relativi alle dipendenze digitali (contro i 44 del 2021).

Rispetto ai dati del 2021 si evidenzia un aumento esponenziale dell’intercettazione del fenomeno e della presa in carico di soggetti affetti da dipendenti da nuove tecnologie e social network, per le seguenti motivazioni:

– la pandemia ha acuito le problematiche relative alle dipendenze digitali, strumento a suo tempo utilizzato per limitare l’isolamento;

– il ripristino alla normalità con il termine della pandemia ha permesso di incentivare gli accessi ai servizi;

– i finanziamenti Ministeriali messi in campo, con l’implementazione dei servizi per le tossicodipendenze ha permesso di intercettare lo specifico fenomeno e di attivare concrete prese in carico dei pazienti.

Per quanto concerne i Fondi ministeriali relativi alle annualità 2021 e 2022 (legge 208/2015) sono stati stanziati per ciascun anno € 44.000.000,00, le quote di competenza della Regione Marche ammontano ad € 1.130.800,00 per ciascuna delle annualità.

È stato conservato inoltre un residuo da stanziamento del Fondo nazionale vincolato annualità 2019 di € 16.050,25.

A questi si aggiungono € 112.729,57 già disponibili dal Piano GAP 2019-2021 per le attività di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali.

Inoltre è stato previsto uno stanziamento di fondi sanitari regionali di € 800.000,00 per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025;

Criteri di ripartizione del fondo

Il fondo complessivo di € 4.790.379,82 per il triennio 2023-2025 è ripartito come segue:

