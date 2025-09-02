Regione Lombardia: 100mila euro contro il gioco d’azzardo patologico nel Piano di zona Broni-Casteggio

La Regione Lombardia ha stanziato 109mila euro, tramite Ats Pavia, a sostegno del Piano di zona Broni-Casteggio per la realizzazione di iniziative volte al contrasto del gioco d’azzardo patologico. La somma, già erogata per il 60% al Comune capofila di Broni, sarà destinata a tre linee di intervento coordinate dalla cooperativa sociale La Collina e dovrà essere utilizzata entro il 2027.

La prima linea prevede la prosecuzione delle attività di ascolto e orientamento attraverso gli sportelli presenti sul territorio dell’ambito distrettuale, con uno stanziamento di 51mila euro. Questi servizi, fondamentali per intercettare i bisogni delle persone a rischio, continueranno a rappresentare un punto di riferimento per chi necessita di supporto o di informazioni sulle conseguenze del gioco d’azzardo.

Una seconda azione, finanziata con 24.500 euro, sarà dedicata alla comunicazione, formazione e informazione della cittadinanza, con particolare attenzione a gruppi specifici come giovani e anziani. Il progetto include la realizzazione di attività culturali, sociali, sportive e aggregative, volte a sensibilizzare la comunità sui rischi legati alla ludopatia e a valorizzare i punti di ascolto già attivi.

Infine, il terzo ambito di intervento, con uno stanziamento di 33.200 euro, riguarderà l’adozione e l’omogeneizzazione dei regolamenti comunali per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico. Verranno forniti strumenti operativi alle polizie locali per i controlli su sale gioco ed esercizi che installano apparecchiature di gioco, e sarà promossa l’adozione della piattaforma Smart da parte dei Comuni, al fine di migliorare l’orientamento e la gestione delle politiche di prevenzione sul territorio.

PressGiochi