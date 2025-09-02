Newsletter

02 Settembre 2025 - 17:14

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Regione Lombardia: 100mila euro contro il gioco d’azzardo patologico nel Piano di zona Broni-Casteggio

La Regione Lombardia ha stanziato 109mila euro, tramite Ats Pavia, a sostegno del Piano di zona Broni-Casteggio per la realizzazione di iniziative volte al contrasto del gioco d’azzardo patologico. La

02 Settembre 2025

Share the post "Regione Lombardia: 100mila euro contro il gioco d’azzardo patologico nel Piano di zona Broni-Casteggio"

Stampa pagina

La Regione Lombardia ha stanziato 109mila euro, tramite Ats Pavia, a sostegno del Piano di zona Broni-Casteggio per la realizzazione di iniziative volte al contrasto del gioco d’azzardo patologico. La somma, già erogata per il 60% al Comune capofila di Broni, sarà destinata a tre linee di intervento coordinate dalla cooperativa sociale La Collina e dovrà essere utilizzata entro il 2027.

La prima linea prevede la prosecuzione delle attività di ascolto e orientamento attraverso gli sportelli presenti sul territorio dell’ambito distrettuale, con uno stanziamento di 51mila euro. Questi servizi, fondamentali per intercettare i bisogni delle persone a rischio, continueranno a rappresentare un punto di riferimento per chi necessita di supporto o di informazioni sulle conseguenze del gioco d’azzardo.

Una seconda azione, finanziata con 24.500 euro, sarà dedicata alla comunicazione, formazione e informazione della cittadinanza, con particolare attenzione a gruppi specifici come giovani e anziani. Il progetto include la realizzazione di attività culturali, sociali, sportive e aggregative, volte a sensibilizzare la comunità sui rischi legati alla ludopatia e a valorizzare i punti di ascolto già attivi.

Infine, il terzo ambito di intervento, con uno stanziamento di 33.200 euro, riguarderà l’adozione e l’omogeneizzazione dei regolamenti comunali per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico. Verranno forniti strumenti operativi alle polizie locali per i controlli su sale gioco ed esercizi che installano apparecchiature di gioco, e sarà promossa l’adozione della piattaforma Smart da parte dei Comuni, al fine di migliorare l’orientamento e la gestione delle politiche di prevenzione sul territorio.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Admiral Sport e Key2 insieme per un nuovo modello di Gioco Responsabile

UK, GambleAware svela i risultati di uno studio sull’esposizione dei minori ai contenuti sul gambling

Brightstar Lottery presenta nuove soluzione tecnologiche al NASPL 2025

Paesi Bassi, modifiche alle regole di concessione delle licenze per gioco online dal 1° gennaio 2026

Antonelli (FIT): “Atteso il riordino del gioco fisico legale, pronti a fare la nostra parte”

Ucraina, confermata la riforma della licenza per le lotterie

Confartigianato Costruttori di Attrazioni: “Parchi giochi e giostre colpite dai dazi Usa”

Casinò di Saint-Vincent: ad agosto gli incassi si fermano a 6,9 mln di euro

Regione Lombardia: 100mila euro contro il gioco d’azzardo patologico nel Piano di zona Broni-Casteggio

La Svezia lancia una nuova campagna contro i debiti da gioco tra i giovani

Parte la nuova stagione di SisalFunClub 2026

Lo Stadio José Alvalade di Lisbona ospiterà i “Legends Charity Game”, in collaborazione con SBC Summit

slotmachineweb.com
www.mondogaming.eu
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy