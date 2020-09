Regione Lazio, rimodulato Fondo sanitario Indistinto 2019, 4,8 mln alla prevenzione del gioco d’azzardo

La Regione Lazio ha stabilito di rimodulare il Fondo sanitario Indistinto 2019 definendo in € 94.286.276,29 l’importo definitivo da destinare alla GSA per il finanziamento delle attività svolte in nome e per conto del S.S.R. e delle Aziende sanitarie locali per l’esercizio 2019.

La Quota per il gioco d’azzardo (art. 1, c. 133 L. 190/2014) è stata quindi rimodulata per un importo di 4,8 mln di euro.

Di seguito la tabella riepilogativa:

Pressgiochi