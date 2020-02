Regione Lazio. Perrone (Sapar): “Le modifiche alla legge sul gioco lontani anni luce da qualsiasi forma di equilibrio”

“Profondo rammarico e incredulità per quanto avvenuto ieri nel Consiglio Regionale del Lazio, alla fine hanno prevalso gli interessi di pochi.

Non perderemo tempo – afferma Gabriele Perrone, Delegazione Lazio SAPAR – nel rimarcare i reali obiettivi di questa modifica di Legge, consegnare il lavoro di molti a pochi, ma ribadiamo che faremo tutto ciò che è in nostro potere per fermare questa espropriazione forzata e i devastanti effetti occupazionali ed erariali che ne deriverebbero.

Continueremo il dialogo con le forze politiche che hanno manifestato disponibilità ad ascoltare le nostre istanze per far loro comprendere come i provvedimenti varati ieri siano distanti anni luce da qualsiasi forma di equilibrio.

Prevedere un diverso termine delle disposizioni transitorie di adeguamento, 18 mesi per gli esercizi (Ricevitorie, Rivendite di Tabacchi, Bar) e 4/5 anni per le sale da gioco è profondamente sproporzionato.

Si “tutela” il gioco nelle sale, business core dei grandi gruppi, e si taglia fuori in modo chirurgico (qualche mese prima del rinnovo delle Concessioni….) l’asse portante del settore: aziende di gestione con storie trentennali ed una capillare rete di vendita costituita da esercizi altamente specializzati”.

PressGiochi