Regione Lazio: ok a limiti orari al gioco d’azzardo, anche per i punti gioco esistenti

Con la relazione dell’assessore al Bilancio, Alessandra Sartore, il Consiglio regionale del Lazio ha iniziato l’esame della proposta di legge regionale n. 194 del 31 ottobre 2019, “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, il cosiddetto “collegato”.

L’articolo 15 modifica la legge regionale 5/2013 sulla prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico.

Nell’ambito dell’obiettivo del contenimento dell’offerta di gioco, la disposizione mira ad ampliare la potestà dei Comuni nell’individuazione di ulteriori limitazioni a livello territoriale.

A tal fine si introduce un criterio aggiuntivo, quello della “distribuzione oraria”, per consentire, in ambito locale, la previsione di eventuali fasce di interruzione del gioco nell’arco della giornata.

Si interviene, inoltre, attraverso l’introduzione di una disciplina transitoria che estende le limitazioni vigenti per le nuove sale anche ai punti gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo tempistiche differenziate di adeguamento per gli esercizi commerciali e le sale da gioco ed il raccordo con gli indirizzi ed i criteri contenuti nelle linee guida adottate in materia dalla Conferenza Unificata.

“Il presente disegno di legge – ha dichiarato l’assessore al bilancio Sartore – è un progetto normativo finalizzato a potenziare le capacità di crescita economica del territorio regionale e alla riduzione degli oneri amministrativi incombenti su cittadini famiglie e imprese. Non contiene solamente una pluralità di norme di semplificazione concernenti le attività economiche sociali e culturali, ma soprattutto un sistema coordinato di dispositivi di semplificazione e incentivazione agli investimenti nel territorio laziale. Il corpus principale della proposta di legge, infatti, definisce una piattaforma avanzata di dialogo e accompagnamento amministrativo per progetti di investimento in attività produttive”.

PressGiochi

