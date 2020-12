Regione Lazio: nel 2019 trattate per il disturbo da gioco d’azzardo 691 persone

La Direttrice della Direzione Regionale Inclusione Sociale su proposta del Dirigente dell’Area Famiglia, Minori e Persone Fragili ha stabilito di assegnare la somma di euro 4.839.183,00 tra le Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio, per il 50% in base al criterio della popolazione, 15 anni e oltre, per ASL di residenza e per l’altro 50% in base al numero degli utenti presi in carico dai servizi sanitari territoriali.

Il Governo “assegna alla Regione Lazio, per la prevenzione la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza del gioco d’azzardo patologico, per l’anno 2020, una quota pari ad euro 4.839.183,00.”

Come si legge nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio, “il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio (DEP), attraverso un sistema di sorveglianza regionale, analizza annualmente i dati sul fenomeno delle dipendenze, incluse quelle da gioco d’azzardo, nonché le conseguenze per la salute delle persone; che i dati elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale, hanno evidenziato che nel 2019, nel Lazio sono 691 le persone trattate per il disturbo da gioco d’azzardo, di cui 688 presso i Servizi sanitari territoriali (Ser.D), gli utenti complessivi sono aumentati di 71 unità rispetto all’anno precedente con 326 nuovi pazienti, pari al 42% del totale.

La somma assegnata, dal Fondo Sanitario indistinto per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco da azzardo pari ad euro 4.839.183,00, è stata ripartita sulla base di due parametri:

-popolazione assoluta (15 anni e oltre) per ASL di residenza (dati al 31/12/2018 elaborazione R.L. su dati Fonte: ISTAT ed elaborazione R.L. su dati al 31/12/2018 Fonte: Ufficio di Statistica Roma Capitale)

-numero degli utenti presi in carico per la dipendenza da gioco d’azzardo, dai servizi territoriali (dati Dipartimento di Epidemiologia del Lazio 2019).

PressGiochi