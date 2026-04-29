Regione Lazio, la Commissione Bilancio stralcia l’articolo sull’abolizione dell’Osservatorio sul gioco d’azzardo

Colpo di scena in Commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio. Nella seduta di questo pomeriggio, la IV Commissione ha deciso di stralciare l’articolo 5 della proposta di legge regionale

Colpo di scena in Commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio. Nella seduta di questo pomeriggio, la IV Commissione ha deciso di stralciare l’articolo 5 della proposta di legge regionale n. 247, che prevedeva l’abolizione dell’Osservatorio sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico.

La commissione, presieduta da Marco Bertucci, sta esaminando il provvedimento “Disposizioni modificative di leggi regionali”, illustrato dall’assessore regionale Giancarlo Righini lo scorso 24 febbraio. Il testo è già stato oggetto di audizioni con organizzazioni datoriali, enti locali, sindacati e associazioni del terzo settore.

Nelle sedute precedenti erano stati approvati a maggioranza sette articoli su otto, mentre l’articolo 5 era stato inizialmente accantonato dopo un ampio confronto politico. La norma prevedeva l’abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013, eliminando di fatto l’Osservatorio sul gioco d’azzardo patologico, ritenuto dalla maggioranza superato dalle funzioni del nuovo Osservatorio sulle dipendenze istituito con la legge regionale n. 5 del 2025.

Di diverso avviso le forze di minoranza, che hanno presentato emendamenti soppressivi chiedendo non solo il mantenimento, ma anche il rilancio dell’organismo dedicato al contrasto del gioco d’azzardo patologico.

Dopo una fase di confronto e una breve sospensione dei lavori, la Commissione ha quindi deciso oggi di stralciare completamente l’articolo 5 dal testo in discussione, rinviando ogni decisione sul tema.

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