Regione Lazio. Faggiani (Osservatorio Gap): “Contro la dipendenza serve prevenzione e formazione degli operatori”

Il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio ha pubblicato la “Relazione sul fenomeno delle dipendenze nel Lazio”, contenente i dati relativi all’anno 2024.

Si tratta – scrive Domenico Faggiani dell’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo – della relazione annuale descrittiva dei dati raccolti dal Sistema Informativo sulle Dipendenze (SIRD); un sistema istituito presso il Dipartimento di epidemiologia con delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 6907/91, e successivo aggiornamento con la delibera n. 136/2007.

Il sistema attuale, ottimizzato negli anni, raccoglie informazioni da parte dei Servizi per le Dipendenze Pubblici (SerD) e del privato sociale accreditato sugli utenti in carico per Disturbo da uso di sostanze stupefacenti (DUS), Disturbo da uso di alcol (DUA), Disturbo da Gioco d’azzardo (DGA) e Altre dipendenze problematiche.

I Servizi pubblici per le Dipendenze (SerD) attivi nel Lazio, nel corso del 2024, erano articolati in 56 sedi, 46 delle quali territoriali e 10 sedi carcerarie.

La relazione segnala che nel 2024 nel Lazio, oltre ai SerD, per la cura e la riabilitazione delle dipendenze patologiche, erano operanti anche 29 strutture del privato sociale accreditate.

I soggetti presi in carico nel 2024 sono stati in totale 19.707 dei quali:

13.519 utenti con prestazioni per DUS; 4.270 utenti con prestazioni per DUA;

974 utenti con prestazioni per DGA; 1097 utenti con prestazioni per altre dipendenze.

Rispetto ai dati dell’anno precedente la relazione evidenzia un notevole incremento dei dati relativi ad “altre dipendenze”; il dato del 2024, come ricordato, è di 1097 utenti mentre quello del 2023 era di 478.

Un incremento, comunque, si è registrato anche nei dati relativi sia ai soggetti dipendenti da alcol che a quelli con disturbo da gioco d’azzardo.

Per quanto riguarda, in particolare, il disturbo da gioco d’azzardo, confrontando il dato del 2019 – quindi ante pandemia – con quello del 2024, emerge un incremento di oltre il 15% arrivando – come ricordato – a 974 utenti.

Si tratta di numeri di una regione, il Lazio, che ha una popolazione di circa 5 milioni e 900 mila abitanti e quindi un dato che riguarda lo 0,016% della popolazione; tuttavia si tratta di un dato in crescita.

Sicuramente l’utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo Gap, e destinate dalla Regione Lazio al rafforzamento dei SerD, attraverso l’assunzione di personale qualificato con specializzazione del DGA, potrà essere di notevole aiuto soprattutto nella fase di individuazione e cura dei soggetti.

Ma c’è la necessità di una migliore attività di prevenzione, a cominciare dall’educazione verso i giovani, nelle scuole, e verso le categorie più fragili. Così come c’è bisogno di una adeguata attività di formazione degli operatori del settore ed anche di più efficaci controlli.

Ma per tutto ciò, il riordino dell’intero settore del gioco pubblico, e la conseguente revisione delle norme regionali, rappresentano un passaggio fondamentale che non può più essere rimandato.

