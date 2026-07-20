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Regione Lazio, al via le candidature per l’Osservatorio regionale sulle dipendenze

Si apre la fase di selezione per la costituzione dell’Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze nel Lazio. Con la pubblicazione dell’avviso pubblico, la Regione ha avviato

20 Luglio 2026

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Si apre la fase di selezione per la costituzione dell’Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze nel Lazio. Con la pubblicazione dell’avviso pubblico, la Regione ha avviato la raccolta delle manifestazioni di interesse per individuare i candidati idonei alla nomina del presidente e dei componenti dell’organismo previsto dalla legge regionale n. 5 del 29 aprile 2025.

L’avviso prevede la costituzione di due distinti elenchi di idonei: uno destinato ai candidati alla presidenza dell’Osservatorio e uno riservato ai componenti esperti. La procedura non prevede la formazione di graduatorie né attribuisce alcun diritto alla nomina, che sarà effettuata successivamente secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 17 agosto 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’ente.

 

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