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Regione Lazio, abolizione Osservatorio sul gioco d’azzardo patologico: discussione rimandata al 29 aprile

La commissione Bilancio, programmazione economico-finanziaria del Consiglio regionale del Lazio, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio, presieduta da Marco Bertucci (FdI), ha approvato a maggioranza sette articoli della proposta

24 Aprile 2026

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La commissione Bilancio, programmazione economico-finanziaria del Consiglio regionale del Lazio, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio, presieduta da Marco Bertucci (FdI), ha approvato a maggioranza sette articoli della proposta di legge regionale n. 247 del 21 gennaio 2026, concernente “Disposizioni modificative di leggi regionali”, illustrata dall’assessore regionale Giancarlo Righini nella seduta del 24 febbraio scorso.

Dopo le audizioni delle organizzazioni datoriali, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni del terzo settore e delle realtà sociali (seduta del 26 febbraio), nella seduta di ieri la quarta commissione ha iniziato l’esame del testo, approvando sette dei primi otto articoli (accantonato l’articolo 5) e rinviando l’esame dei numerosi emendamenti con gli articoli aggiuntivi alla prossima seduta, convocata dal presidente Bertucci per mercoledì 28 aprile.

L’articolo 5 è stato, quindi, accantonato dopo un’ampia discussione sugli emendamenti abrogativi dello stesso presentati da tutti i gruppi di minoranza. Prevede l’abrogazione dell’articolo 6 della l.r. n. 5/2013 (“Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”), con riferimento all’Osservatorio sul gioco di azzardo patologico in quanto – secondo la maggioranza – le sue funzioni sono assorbite dall’Osservatorio sulle dipendenze istituito di recente con la l.r. n.5/2025 (“Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze”).

I consiglieri di minoranza, invece, vorrebbero mantenere e rilanciare l’osservatorio sul gioco d’azzardo patologico. Al termine di una breve sospensione dei lavori, l’assessore Righini e il presidente Bertucci hanno annunciato che la questione sarà affrontata nella prossima seduta, convocata per mercoledì 29 aprile alle ore 14.

 

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Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

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