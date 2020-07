Regione Campania: aggiornato il protocollo di sicurezza relativo a sale giochi, scommesse e bingo

La Regione Campania nella giornata di ieri ha adottato l'ordinanza n. 59 nella quale provvede ad aggiornare le misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il testo prevede che 'con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le misure precauzionali relative alle attività delle sale gioco e scommesse sono aggiornate secondo quanto riportato nel documento allegato sub 4 al presente provvedimento' che all'allegato 4 reca il Protocollo di sicurezza aggiornato per sale giochi, scommesse e bingo. Il documento è redatto dalla Unità di Crisi della Regione Campania giusto DPGR n. 51/2020 viste le risultanze degli incontri di ascolto e delle proposte pervenute da Camere Commercio, principali associazioni di categoria, singoli utenti nonché di operatori nel settore delle Sale Slot, Sale Giochi , Sale Bingo, Negozi Scommesse o sale Scommesse. Al fine di garantire la ripresa delle attività, successiva alla fase di lockdown, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia,

