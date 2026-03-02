Newsletter

02 Marzo 2026 - 16:45

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Regione Campania: 4,1 milioni di euro alle Asl per finanziare il piano regionale contro il DGA

La Giunta regionale della Campania ha approvato il Piano regionale di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo finanziato con oltre 4,1 milioni di euro del Fondo 2024 del Ministero della

02 Marzo 2026

Share the post "Regione Campania: 4,1 milioni di euro alle Asl per finanziare il piano regionale contro il DGA"

Stampa pagina

La Giunta regionale della Campania ha approvato il Piano regionale di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo finanziato con oltre 4,1 milioni di euro del Fondo 2024 del Ministero della Salute.

Le risorse saranno destinate alle Asl per rafforzare prevenzione, presa in carico e riabilitazione attraverso i servizi pubblici, in particolare i Ser.D.

Il provvedimento arriva in una fase di forte espansione del mercato dell’azzardo. In Campania la raccolta complessiva supera i 20 miliardi di euro l’anno, con una spesa pro capite stimata in 3.686 euro, superiore alla media nazionale. A trainare la crescita è soprattutto il gioco online, che da solo vale oltre 13 miliardi e continua ad aumentare. Elevata anche la diffusione dei conti gioco, stimati in circa 60 ogni 100 residenti.

Sul fronte sanitario, i Ser.D. seguono oltre 3.400 persone con diagnosi di disturbo da gioco d’azzardo, un numero in crescita ma considerato solo parziale rispetto alla reale dimensione del fenomeno. Particolare attenzione è rivolta ai giovani: quasi il 60% degli studenti tra 15 e 19 anni avrebbe giocato almeno una volta nell’ultimo anno.

La strategia regionale si articola su tre assi principali: prevenzione, cura e monitoraggio. Una parte significativa dei fondi sarà destinata a iniziative informative e formative nelle scuole e nei territori, mentre sul piano clinico si punta a rafforzare i Ser.D. con percorsi terapeutici più omogenei, supporto psicologico anche di gruppo e programmi riabilitativi, compresi interventi a distanza.

Il Piano prevede inoltre azioni specifiche per le persone sovraindebitate, con servizi di consulenza e accompagnamento al reinserimento sociale e lavorativo, riconoscendo le pesanti ricadute economiche e familiari della dipendenza.

Sul piano organizzativo è previsto il potenziamento dell’Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo e l’introduzione di sistemi di monitoraggio più regolari, per aggiornare strumenti e interventi in un contesto in rapida evoluzione, segnato dalla crescente diffusione delle piattaforme digitali e delle scommesse online.

 

PressGiochi

Fonte immagine: Palazzo santa Lucia, sede della Regione Campania - Palazzo Santa Lucia, Regione Campania - fotografo: Pressphoto

banner articolo interno
banner articolo interno
Leggi anche

Coppa Italia – Como-Inter: semifinale stellare tra Fabregas e Chivu. Douvikas contro Pio Esposito: sfida tra bomber su Sisal.it

Regione Campania: 4,1 milioni di euro alle Asl per finanziare il piano regionale contro il DGA

PVR e limiti di ricarica. ADM pubblica la bozza del protocollo di comunicazione sull’anagrafe dei conti di gioco

EAG Expo, cresce la partecipazione internazionale: il 17% dei visitatori proviene dall’estero

Codere a ENADA 2026. Pascual Gonzalez: “Una strategia tra innovazione e crescita in Italia”

TAR Toscana annulla sospensione licenze scommesse a Lucca

Giochi regolamentati: nei pubblici esercizi il 42% della rete distributiva italiana

Data room As.tro: il cinquantaquattresimo bollettino sulle ludopatie

Palermo, TAR boccia ricorso di una sala Bingo che aveva ospitato un concerto neomelodico

Cordoglio nel mondo del gioco: morto Matteo Ginetti in un incidente stradale

Autoesclusione dal gioco, arriva l’ok per il progetto di legge svedese in Ce

10&Lotto: in Puglia tris di vincite per 59.500 euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy