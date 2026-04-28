Regione Calabria, interrogazione Bruno (Tridico Presidente): “Quante misure previste dalla legge regionale sul gioco sono state effettivamente applicate?”

28 Aprile 2026 - 15:31
Il consigliere Vincenzo Bruno (Tridico Presidente) della regione Calabria ha presentato un’interrogazione a risposta scritta rivolta al Presidente della Giunta in merito alla mancata attuazione delle disposizioni anti-ludopatia di cui
Il consigliere Vincenzo Bruno (Tridico Presidente) della regione Calabria ha presentato un’interrogazione a risposta scritta rivolta al Presidente della Giunta in merito alla mancata attuazione delle disposizioni anti-ludopatia di cui all’art. 16 della Legge Regionale 26 aprile 2018, n. 9, e sullo stato di avanzamento delle misure di contrasto al gioco d’azzardo patologico nella regione.
Nel 2018 la Regione Calabria ha approvato all’unanimità una legge considerata tra le più avanzate in Italia per contrastare il gioco d’azzardo patologico e le infiltrazioni della ’ndrangheta. Il provvedimento prevedeva limiti stringenti per sale giochi e scommesse, distanze minime da luoghi sensibili e misure di prevenzione e sostegno.
Tuttavia, negli anni successivi, proroghe, modifiche e una scarsa applicazione concreta ne hanno ridotto fortemente l’efficacia. Oggi emergono criticità che sollevano dubbi sulla reale attuazione della legge e sulla capacità di contrastare un fenomeno strettamente legato anche alla criminalità organizzata.
Bruno chiede dunque:
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