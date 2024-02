Reggio Emilia: arresti domiciliari per un giovane che aveva forzato e rubato delle slot machine

E’ stato denunciato e posto agli arresti domiciliari il 24enne di Scandiano (Reggio Emilia) accusato di reato di furto aggravato e continuato nei confronti di alcune slot machine in diverse

E’ stato denunciato e posto agli arresti domiciliari il 24enne di Scandiano (Reggio Emilia) accusato di reato di furto aggravato e continuato nei confronti di alcune slot machine in diverse sale giochi, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. La Procura condividendo con le risultanze investigative dei Carabinieri ha richiesto e ottenuto dal GIP l’applicazione nei confronti del 24enne della misura cautelare degli arresti domiciliari. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Il giovane era accusato di aver rubato, come dimostrato dalle telecamere interne di una sala giochi di Casalgrande, circa 600 euro forzando alcune slot. I fatti risalgono a giugno 2023 quando all’interno di una sala giochi, terminata l’identificazione i militari hanno perquisito il giovane e l’auto nella quale è stato trovato un borsello contente 500 euro in monete e oggetti da scasso quali un cacciaviti, una tronchese, un levachiodi e un tagliavetro riposti nel vano porta oggetti dell’auto. Le monete rinvenute nel borsello sono poi risultate sottratte poco prima dalle slot machine della sala giochi di Casalgrande.

Il successivo esame delle immagini di videosorveglianza delle sale giochi oggetto ha permesso di acquisire elementi di presunta responsabilità a carico del giovane per due furti a Scandiano e uno a Casalgrande.

PressGiochi