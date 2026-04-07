REEVO sigla una partnership con Betsson.it per rafforzare la sua presenza nel mercato italiano del gioco digitale

REEVO annuncia con entusiasmo una nuova partnership con Betsson.it, la piattaforma italiana di intrattenimento digitale del rinomato Betsson Group. Grazie a questa collaborazione, i giochi originali e con le migliori performance di REEVO saranno da ora disponibili su Betsson.it, offrendo esperienze di gioco fresche e innovative a uno degli operatori più affidabili e riconosciuti in Italia

Questa partnership consolida la crescente presenza di REEVO nei mercati regolamentati europei e dimostra la sua continua missione nel fornire contenuti all’avanguardia, focalizzati sull’esperienza del giocatore che aumentano il coinvolgimento e il valore dell’intrattenimento per gli operatori e per i giocatori.

Betsson.it è noto per unire fiducia, innovazione ed eccellenza nel servizio clienti. Il marchio fa parte del Betsson Group e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui Employer of the Year agli EGR Italy Awards 2023 e agli Italian Gaming Awards 2024.

Karl Grech, Head of Business Development di REEVO, ha commentato: “La partnership con Betsson.it segna una tappa fondamentale per REEVO. Betsson è un brand globale sinonimo di qualità, affidabilità e innovazione, valori che si allineano perfettamente ai nostri. Siamo entusiasti di vedere i nostri giochi raggiungere i fedeli giocatori di Betsson.it e di contribuire a un’offerta di intrattenimento già eccezionale. Questa collaborazione rappresenta un altro passo importante nella nostra storia di crescita europea.”

Fabio Denegri, Business Director Italy del Betsson Group, ha aggiunto: “L’integrazione dei giochi REEVO su Betsson.it nasce dal nostro desiderio di alzare l’asticella per l’intrattenimento digitale. Non aggiungiamo semplicemente nuovi titoli, selezioniamo con cura partner in grado di sorprendere e coinvolgere veramente i giocatori. REEVO riflette perfettamente questa filosofia, portando una ventata di freschezza sulla nostra piattaforma con meccaniche di gioco innovative che spiccano sul mercato di oggi.”

Questa partnership sottolinea l’impegno di REEVO nell’espandere la propria rete con operatori di alto livello e nel fornire un portfolio eccezionale di giochi che combinano eccellenza tecnica, creatività e divertimento per il giocatore.

PressGiochi