REEVO amplia il catalogo di slot con i titoli di Top Gaming

REEVO rafforza la propria piattaforma di aggregazione attraverso un accordo con Top Gaming, studio specializzato nello sviluppo di slot basate su meccaniche originali e su una marcata componente di intrattenimento. La collaborazione, annunciata il 16 giugno 2026, porterà l’intero catalogo del provider all’interno dell’infrastruttura B2B di REEVO.

Gli operatori collegati alla piattaforma potranno quindi accedere ai giochi di Top Gaming attraverso un’unica integrazione tecnica. L’accordo amplia l’offerta destinata ai casinò online attivi nei mercati regolamentati e risponde alla crescente richiesta di titoli riconoscibili, capaci di differenziarsi all’interno di cataloghi sempre più estesi.

Un catalogo orientato all’intrattenimento

Top Gaming sviluppa slot destinate a tutti i mercati, combinando una direzione grafica moderna con strutture matematiche e funzioni capaci di differenziare ogni uscita.

Il catalogo spazia dalla progressione tra oggetti preziosi di Be Rich alle ambientazioni storiche di Book of Tomes, fino ai viaggi nordici di 150 Ships.

Frost Princess introduce inoltre l’Acquisto della Funzione all’interno di uno scenario glaciale, mentre Magic Devil punta su un’impostazione più intensa e su una vincita massima pari a 30.000 volte la puntata.

L’accordo con REEVO permetterà allo studio di distribuire questi contenuti presso una rete più ampia di operatori, facendo leva su un’infrastruttura tecnologica progettata per gestire integrazioni rapide e scalabili. Le piattaforme potranno così ampliare la propria offerta con produzioni riconoscibili, riducendo i passaggi tecnici richiesti per l’inserimento di nuovi giochi.

La strategia di crescita di REEVO

La partnership rientra nel programma di ampliamento avviato da REEVO per aumentare il numero di provider disponibili tramite il proprio servizio di aggregazione. La società affianca alla distribuzione di contenuti sviluppati da studi terzi una produzione interna di giochi da casinò, proponendosi come interlocutore unico per gli operatori interessati ad aggiornare la propria offerta.

Daniel Cuc, Head of Account Management di REEVO, ha definito l’accordo un nuovo passaggio nel percorso di sviluppo della piattaforma.

Il manager ha evidenziato la sintonia tra la linea creativa di Top Gaming e gli obiettivi dell’aggregatore, orientati verso contenuti originali, prestazioni affidabili e sistemi facilmente adattabili alla crescita degli operatori.

La scelta di nuovi partner viene quindi guidata dalla qualità della produzione, dalla capacità di proporre meccaniche riconoscibili e dalla compatibilità con differenti contesti normativi. Elementi che assumono particolare rilievo in un settore nel quale gli operatori cercano cataloghi ampi, aggiornati e coerenti con le abitudini dei rispettivi pubblici.

Una distribuzione più ampia nei mercati regolamentati

L’accordo offre a Top Gaming una maggiore visibilità commerciale, mentre REEVO arricchisce il proprio portafoglio con una nuova linea di slot dedicate all’intrattenimento. La disponibilità dei titoli attraverso una singola connessione agevola inoltre il lavoro degli operatori, che possono introdurre nuovi giochi senza gestire separatamente ogni fornitore.

La collaborazione conferma la crescente centralità degli aggregatori nel comparto iGaming. Queste piattaforme semplificano la distribuzione internazionale dei contenuti e permettono agli studi di sviluppo di raggiungere più rapidamente casinò e utenti situati in mercati differenti.

Per REEVO, l’arrivo di Top Gaming rappresenta un ulteriore ampliamento del network e sostiene il piano di crescita della società nel settore B2B.

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