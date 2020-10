Recovery Fund. Sapar: “Lascia perplessi la scelta del Senato di associare la dipendenza da alcol con il gioco”

“Che la Commissione Affari Sociali del Senato voglia approfittare del valanga di soldi che arriveranno dal Recovery Fund per combattere le dipendenze non può che farci piacere.

E anche che abbiano sollecitato un’intervento per la dipendenza al “gioco d’azzardo” (leggesi gioco di Stato!).

Come Sapar – commenta l’associazione in una nota – da anni abbiamo sempre ritenuto in tutte le sedi che la lotta alla ludopatia fosse non solo necessaria ma anche doverosa.

Quello che ci lascia un attimo perplessi è come la commissione abbia “elegantemente associato” dipendenze che hanno ordini di grandezza anche di 10 volte.

Nello specifico “dimenticano” il fumo che ha oltre 10milioni di italiani dipendenti (fonte istat)

Equiparano gli italiani che hanno problemi con l’alcool (oltre 8milioni) con chi gioca troppo ovvero 1,5 milioni che ricordiamo NON SONO LUDOPATICI (che sono invece 24mila in cura in Italia). Fonte Istituto Superiore di Sanità.

Ovviamente che il gioco sia solo all’ottavo posto di questo elenco assortito e variegato della commissione non sembra essere abbastanza per evitare di associarlo ad alcool e droga”.

questo link tutte le dipendenze e relativi numeri che fonti certe certificate.

PressGiochi