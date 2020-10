Recovery Fund. Per la Comm. Affari sociali del Senato necessario investire contro dipendenze da droga, alcol e azzardo

“E’ necessaria un’attenzione particolare al malessere giovanile, al disagio, alla violenza, ai disturbi del comportamento alimentare, investendo ancora di più sui programmi di contrasto alle dipendenze, quali droga, alcol, gioco d’azzardo e social”.

A chiederlo è la Commissione Affari sociali del Senato che ha espresso il proprio parere in merito alla Proposta di “Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

La 12ima Commissione chiede anche di “investire in un sistema sanitario in chiave preventiva e territoriale e creare una rete di strutture di monitoraggio e contenimento continuo delle insorgenze pandemiche che la scienza prevede per i prossimi anni… considerato che l’Atto esaminato rappresenta solo il punto di partenza dell’iter che condurrà all’approvazione del “Piano di ripresa e resilienza” (PNRR), il cui schema verrà previamente sottoposto al Parlamento”.

