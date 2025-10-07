Recap di ‘Huddle Up’: alla scoperta del playbook da $50 miliardi di FanDuel

FanDuel domina già il mercato statunitense delle scommesse sportive, ma la presenza globale di Flutter Entertainment, la sua espansione nell’iGaming e una strategia operativa disciplinata indicano che il suo impero da 50 miliardi di dollari è ancora nelle fasi iniziali.

Quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha abrogato il PASPA nel 2018, il mercato delle scommesse sportive è passato da una curiosità legale a una delle categorie di intrattenimento in più rapida crescita in America. L’American Gaming Association stima che gli americani scommetteranno 30 miliardi di dollari solo durante la stagione NFL del 2025. Inoltre, il 22% della popolazione — inclusi il 48% degli uomini tra i 18 e i 49 anni — possiede oggi un conto attivo su una piattaforma di scommesse online.

Decine di aziende hanno cercato di approfittare di questa tendenza. DraftKings ha avuto successo su larga scala, mentre BetMGM, Caesars, ESPN Bet e Fanatics si contendono le briciole. Al centro di questa crescita c’è FanDuel, il leader indiscusso delle scommesse sportive negli Stati Uniti.

Negli ultimi dieci anni, la società madre di FanDuel, Flutter Entertainment, è passata da essere un bookmaker regionale irlandese a diventare il più grande operatore mondiale di scommesse online e iGaming. Con FanDuel che detiene il 43% del mercato statunitense, Flutter si è affermata come forza dominante in un settore in rapida espansione — e gli investitori se ne sono accorti.

Dopo aver trasferito la sua quotazione principale alla Borsa di New York (NYSE) nel maggio 2024, il titolo Flutter ($FLUT) ha guadagnato il 47% in 16 mesi, superando sia gli altri operatori del settore che l’S&P 500, che nello stesso periodo è cresciuto del 27%.

Flutter ha saputo sfruttare la propria scala per acquisire clienti, migliorare i margini e promuovere contenuti in modo incrociato. La sua capacità di innovare i prodotti (come le “Same Game Parlays”) ha favorito l’adozione da parte dell’intero settore. E con il 30–35% della popolazione statunitense ancora priva di accesso alle scommesse online, molti ritengono che Flutter abbia ancora ampio margine di crescita.

Flutter Entertainment è nata nel 1988 con la fusione di tre bookmaker irlandesi sotto il marchio Paddy Power. Dopo la fusione con Betfair nel 2016, ha acquisito FanDuel nel 2018, subito dopo l’abrogazione del PASPA.

Oggi Flutter opera attraverso due divisioni: FanDuel per il Nord America e Flutter International per il resto del mondo. L’azienda offre scommesse sportive, giochi da casinò, poker e altro in oltre 100 paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Australia, Europa, Africa e Brasile.

Come altri operatori, Flutter genera la maggior parte dei ricavi da scommesse sportive, fantasy sport e giochi da casinò online. Ma possiede anche un’attività ippica (TVG/FanDuel Racing), un canale televisivo (FanDuel TV) e un gruppo B2B che sviluppa tecnologia proprietaria per il gioco.

Questa diversificazione ha avuto un impatto significativo sui risultati finanziari. Nel 2024, Flutter ha generato 14,05 miliardi di dollari di ricavi (+19% rispetto al 2023) e ha registrato un utile netto dopo le perdite dell’anno precedente, grazie a un aumento del 13% degli utenti mensili, arrivati a 13,9 milioni.

Negli Stati Uniti, FanDuel ha generato 5,798 miliardi di dollari, di cui 4 miliardi dalle scommesse sportive e 1,5 miliardi dall’iGaming.

L’acquisizione di FanDuel nel 2018 è stata strategicamente perfetta. Flutter ha potuto promuovere le scommesse online direttamente agli utenti già attivi sulla piattaforma fantasy. Ma il successo attuale è dovuto più all’innovazione continua che al vantaggio iniziale.

FanDuel ha sfruttato la propria posizione dominante in paesi come Regno Unito, Australia e Italia per ridurre i costi di acquisizione negli Stati Uniti. La strategia è semplice: quando uno stato legalizza le scommesse, si investe molto per acquisire clienti, con un ritorno previsto entro 18 mesi. Con l’espansione, il volume cresce.

I clienti restano fedeli grazie all’innovazione. FanDuel ha introdotto le “Same Game Parlays” nel 2019 e recentemente le scommesse “YourWay”, che permettono di creare quote personalizzate. Questi prodotti aumentano l’attrattiva e migliorano i margini.

Nel giugno 2025, FanDuel ha registrato un margine lordo del 16,3%, il migliore di sempre. Nel secondo trimestre, il margine strutturale è stato del 13,6%, in crescita di 70 punti base rispetto all’anno precedente. Solo FanDuel e DraftKings superano costantemente il 10%, mentre gli altri operatori restano sotto.

L’innovazione va oltre i margini. Elaborando oltre 4 miliardi di scommesse all’anno, Flutter può migliorare la precisione delle quote grazie ai suoi 1.500 specialisti. I profitti vengono reinvestiti in ricerca e sviluppo (820 milioni di dollari nel 2024), alimentando un ciclo virtuoso che rafforza l’acquisizione e la fidelizzazione dei clienti. FanDuel trattiene oltre il 91% dei suoi utenti più attivi.

Alcuni vedono nei mercati predittivi come Kalshi e Polymarket una minaccia per FanDuel. Questi mercati, regolati a livello federale, potrebbero attrarre volumi di scommesse. Ma la mancanza di scala e le restrizioni normative li rendono poco competitivi. FanDuel, invece, può offrire promozioni e quote personalizzate, mantenendo l’engagement.

FanDuel ha già avviato una collaborazione con CME Group per offrire ai suoi 12 milioni di clienti l’accesso ai mercati finanziari, partendo da prodotti come criptovalute e petrolio, con l’intenzione di espandersi anche nello sport.

Le scommesse sportive sono solo una parte del business. Flutter sta spingendo gli utenti verso prodotti più redditizi come l’iGaming. Nel secondo trimestre del 2025, ha generato 1,775 miliardi di dollari da iGaming (+31% rispetto all’anno precedente), che ora rappresenta il 42% dei ricavi totali.

L’iGaming è un’attività diversa dalle scommesse sportive: i ricavi sono più stabili e meno influenzati dagli esiti negativi.

Il segnale più incoraggiante per Flutter è che il mercato statunitense è ancora lontano dalla maturità. Stati come California, Texas e Georgia non hanno ancora legalizzato le scommesse online. La repressione dei siti illegali sta spingendo più utenti verso il mercato regolamentato, e la penetrazione è ancora bassa rispetto all’Europa. Nuovi formati come le micro-scommesse e le quote personalizzate amplieranno ulteriormente il pubblico.

In sintesi, Flutter è già il leader mondiale e il più redditizio operatore di scommesse. Ma ha ancora ampio spazio per crescere. Il suo modello — prezzi migliori, prodotti live, margini elevati — continua a rafforzarsi. Con ricavi globali diversificati e una strategia disciplinata, Flutter è costruita per trasformare la crescita del pubblico in profitti sostenibili.

E il percorso è ancora lungo. Nei prossimi cinque anni, diversi grandi stati legalizzeranno le scommesse. Le scommesse live e micro stanno ampliando gli scenari d’uso, e l’iGaming sta aumentando il valore del cliente nel tempo. In questo contesto, nessuno è meglio posizionato di FanDuel per cogliere l’opportunità.

PressGiochi