Realizzata a Sona (Vr) vincita Superenalotto con 1 punto 5 da 71.928,31€

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 26 di venerdì 13 febbraio, con il Jackpot che arriva a 121 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera sabato 14 febbraio 2026.

È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 da 71.928,31€. La giocata vincente è stata realizzata a Sona (VR) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Riv. 11 Troiani situato in Via Trentino, 1.

La combinazione vincente è stata: 1 – 52 – 57 – 71 – 76 – 83 – J 37– SS 3.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 13 febbraio ha assegnato 276.741 vincite.

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/

Il sito superenalotto.it, autorizzato dai Monopoli di Stato come unico canale ufficiale di informazione per i consumatori, è il primo punto di riferimento per gli italiani che ricercano informazioni sui prodotti e sulle iniziative dedicate a SuperEnalotto e agli altri Giochi Numerici.

Modalità riscossione vincite SuperEnalotto

Vincite fino a 520€: in un qualsiasi punto di vendita Sisal; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite superiori a 520 e fino a 5.200 €: nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite da 5.200 a 52.000 €: prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal sia per le giocate effettuate sui punti vendita che per quelle fatte online.

Vincite superiori a 52.000 €: prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal (Via Ugo Bassi, 6 – 20159 Milano; Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma) sia per le giocate effettuate sui punti vendita che per quelle fatte online.

Tempistiche riscossione vincite SuperEnalotto oltre 1 milione di euro

90 giorni solari dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bollettino ufficiale recandoti in ricevitoria, presso un Punto Pagamento Premi o presso gli Uffici di Sisal S.p.A.

Il pagamento della vincita avverrà entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, per le vincite superiori a euro 1.000.000€.