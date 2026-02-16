Newsletter

16 Febbraio 2026 - 12:34

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Realizzata a Sona (Vr) vincita Superenalotto con 1 punto 5 da 71.928,31€

In palio per il concorso di questa sera sabato 14 febbraio un Jackpot da 121.000.000,00 euro

16 Febbraio 2026

Share the post "Realizzata a Sona (Vr) vincita Superenalotto con 1 punto 5 da 71.928,31€"

Stampa pagina

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 26 di venerdì 13 febbraio, con il Jackpot che arriva a 121 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera sabato 14 febbraio 2026.

 

È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 da 71.928,31€. La giocata vincente è stata realizzata a Sona (VR) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Riv. 11 Troiani situato in Via Trentino, 1.  

 

La combinazione vincente è stata:  1 – 52 – 57 – 71 – 76 – 83 – J 37– SS 3.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 13 febbraio ha assegnato 276.741 vincite. 

 

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/   

Il sito superenalotto.it, autorizzato dai Monopoli di Stato come unico canale ufficiale di informazione per i consumatori, è il primo punto di riferimento per gli italiani che ricercano informazioni sui prodotti e sulle iniziative dedicate a SuperEnalotto e agli altri Giochi Numerici.

 

Modalità riscossione vincite SuperEnalotto 

  • Vincite fino a 520€: in un qualsiasi punto di vendita Sisal; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco. 
  • Vincite superiori a 520 e fino a 5.200 €: nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco. 
  • Vincite da 5.200 a 52.000 €: prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal sia per le giocate effettuate sui punti vendita che per quelle fatte online. 
  • Vincite superiori a 52.000 €: prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal (Via Ugo Bassi, 6 – 20159 Milano; Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma) sia per le giocate effettuate sui punti vendita che per quelle fatte online.  

  

Tempistiche riscossione vincite SuperEnalotto oltre 1 milione di euro

  • 90 giorni solari dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bollettino ufficiale recandoti in ricevitoria, presso un Punto Pagamento Premi o presso gli Uffici di Sisal S.p.A. 

Il pagamento della vincita avverrà entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, per le vincite superiori a euro 1.000.000€.

Leggi anche

Bollettino DGA Astro, presso la Asl Biella seguite 53 persone per gioco d’azzardo patologico

Champions League. La Juventus torna dal Galatasaray a 13 anni dalla clamorosa eliminazione: su Sisal.it rivincita bianconera a 2,10

Scommesse, la Cassazione conferma gli accertamenti fiscali sui CTD

Betsson Sport lancia la nuova campagna 2026: Totti, Baggio e Cannavaro guidano i tifosi nel “Museo della Passione”

Stefano De Vita nominato Direttore Generale di Fondazione FAIR

Wynn Macao: ricavi in crescita del 4,4% nel quarto trimestre, ma cala l’utile netto del gruppo

Riordino del gioco fisico, Faggiani: “Rischio perdita di gettito e crescita dell’illegalità”

Realizzata a Monfalcone (Go) vincita Superenalotto con 1 punto 5 da 71.928,31€

ADMIRAL Pay e Syngame: una partnership strategica per il nuovo ecosistema dei pagamenti nel gaming

Realizzata a Sona (Vr) vincita Superenalotto con 1 punto 5 da 71.928,31€

Giochi, il 16 febbraio scattano i versamenti su conti dormienti, imposta unica e vincite prescritte

ADM, nuova funzionalità sull’app “gioco legale”: segnalazione di presunte irregolarità

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy