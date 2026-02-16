Realizzata a Sona (Vr) vincita Superenalotto con 1 punto 5 da 71.928,31€

16 Febbraio 2026 - 12:34
In palio per il concorso di questa sera sabato 14 febbraio un Jackpot da 121.000.000,00 euro
Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 26 di venerdì 13 febbraio, con il Jackpot che arriva a 121 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera sabato 14 febbraio 2026.
È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 da 71.928,31€. La giocata vincente è stata realizzata a Sona (VR) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Riv. 11 Troiani situato in Via Trentino, 1.
La combinazione vincente è stata: 1 – 52 – 57 – 71 – 76 – 83 – J 37– SS 3.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 13 febbraio ha assegnato 276.741 vincite.
Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/
Il sito superenalotto.it, autorizzato dai Monopoli di Stato come unico canale ufficiale di informazione per i consumatori, è il primo punto di riferimento per gli italiani che ricercano informazioni sui prodotti e sulle iniziative dedicate a SuperEnalotto e agli altri Giochi Numerici.
