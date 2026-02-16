Newsletter

Realizzata a Monfalcone (Go) vincita Superenalotto con 1 punto 5 da 71.928,31€

16 Febbraio 2026

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 26 di venerdì 13 febbraio, con il Jackpot che arriva a 121 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera sabato 14 febbraio 2026.

 

È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 da 71.928,31€. La giocata vincente è stata realizzata a Monfalcone (GO) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Via Trieste, 133.  

 

La combinazione vincente è stata:  1 – 52 – 57 – 71 – 76 – 83 – J 37– SS 3.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 13 febbraio ha assegnato 276.741 vincite. 

 

