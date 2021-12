Ravenna: incontro online con i docenti per il contrasto del gioco patologico tra gli adolescenti

Nell’ambito del progetto didattico Press ESC to play, è in programma per giovedì 16 dicembre alle ore 17 un incontro online gratuito rivolto ai docenti di Scuola primaria e Scuola

Nell’ambito del progetto didattico Press ESC to play, è in programma per giovedì 16 dicembre alle ore 17 un incontro online gratuito rivolto ai docenti di Scuola primaria e Scuola secondaria di I e II grado della provincia di Ravenna. Press ESC to play è un progetto di educazione al gioco consapevole e di contrasto al fenomeno delle dipendenze da gioco patologico (GAP), che nei mesi di ottobre e novembre 2021 ha coinvolto 25 classi del territorio con l’obiettivo di sensibilizzare e fornire a studenti, docenti e famiglie gli strumenti per riconoscere l’insorgere di disturbi, affrontando con il sostegno di professionisti le problematiche legate alle dipendenze da gioco online e offline.

Tra gli argomenti dell’incontro il gioco d’azzardo patologico in Italia oggi con dati, tendenze ed esperienze, il gioco d’azzardo e gli adolescenti, il gioco d’azzardo nei videogiochi e i videogiochi tra rischi e opportunità. Interverranno Renza Barani Presidente Federconsumatori Emilia-Romagna, Andrea Caccia referente Sportello ESC – sportello per giocatori d’azzardo e familiari e Fabio Bianchetti educatore ludico, esperto di videogiochi e di didattica ludica. Al termine degli interventi è previsto uno spazio aperto per domande e confronto con i relatori.

Promosso da Federconsumatori Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione con Atlantide e i referenti di ESC – sportello per giocatori d’azzardo e familiari, il percorso ha coinvolto oltre 500 alunni che si sono confrontati sul tema del gioco consapevole e informato e hanno partecipato ad incontri in classe e online. Il gioco d’azzardo è infatti un fenomeno in continua crescita che ha suscitato molte e diversificate reazioni sia in ambito sanitario per le problematiche ad esso correlate, che in ambito politico e sociale per le conseguenze economico-finanziarie che sono state rilevate su vari gruppi famigliari coinvolti da questo problema.

PressGiochi