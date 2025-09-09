Ravenna, controlli della Guardia di Finanza anche sul gioco d’azzardo

Nell’ambito delle oltre 10.000 ore di attività svolte durante l’estate, la Guardia di Finanza di Ravenna ha intensificato i controlli anche sul fronte del gioco d’azzardo, settore da sempre sensibile al rischio di illegalità e infiltrazioni.

Gli interventi rientrano in un più ampio dispositivo di contrasto a fenomeni come evasione fiscale, contraffazione e lavoro nero, ma hanno prestato particolare attenzione al comparto del gioco, con l’obiettivo di garantire tutela per i consumatori e condizioni di concorrenza leale per gli operatori in regola.

La Guardia di Finanza ha spiegato che l’attività è stata orientata in base a specifici alert di pericolosità, privilegiando quindi azioni mirate, anche per contrastare eventuali forme di gioco irregolare e clandestino. Una strategia che si inserisce nel quadro di collaborazione con le Prefetture e con gli altri presidi di sicurezza del territorio, rafforzata dal numero di pubblica utilità “117”, che ha ricevuto circa 900 segnalazioni dai cittadini.

Il contrasto al gioco d’azzardo irregolare si colloca così tra le priorità operative della stagione estiva, a tutela non solo dell’erario, ma anche dei lavoratori e delle imprese del distretto che operano nel rispetto delle regole.

PressGiochi