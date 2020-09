Ravenna, al via gli incontri sul gioco d’azzardo anche sui social

Inzieranno domani, giovedì 1 ottobre, gli appuntamenti programmati da Esc – lo Sportello del Servizio sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi che offre consulenze gratuite di tipo sociale, psicologico e legale ai giocatori compulsivi e ai loro familiari – sulle tematiche legate al gioco d’azzardo compulsivo per il prossimo ottobre. Alle 17.30, fa infatti sapere l’amministrazione ravennate, si svolgerà, in diretta Facebook, “un incontro pubblico per promuovere la conoscenza del gioco d’azzardo patologico e gli strumenti piu’ corretti ed efficaci per uscirne”.

La diretta verrà presentata sotto forma di dialogo tra l’operatore sociale Andrea Caccia e la psicologa dello sportello Esc Chiara Pracucci, e “l’attenzione sarà riservata alla situazione di lockdown dei mesi passati, che ha giovato a molti giocatori compulsivi per via dell’impossibilità di giocare”, e alla riapertura delle attività, che ha provocato “tante ‘ricadute’ nel gioco d’azzardo compulsivo, ricadute che comportano non solo grandi perdite economiche, ma anche forti disagi dal punto di vista relazionale e lavorativo”. L’incontro potrà essere seguito sulla pagina Facebook ‘Esc-sportello per giocatori d’azzardo e familiari Ravenna, Cervia e Russi‘. Il secondo incontro è in programma giovedì 8 ottobre alle 15.

